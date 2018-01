PSD vs PSD. Liviu Dragnea: Am aflat de la Codrin ce trebuie să facem

Agerpres

Liderii social-democrați din toată țara au fost chemați de urgență astăzi, la București, pentru a tranșa scandalul dintre Liviu Dragnea și Mihai Tudose.

Cu o zi înainte de ședința decisivă a Comitetului Executiv al PSD, în partid se vorbește din nou despre plecarea premierului sau despre înlocuirea lui Liviu Dragnea cu o conducere colectivă.

Ședinţa CEX a PSD începe la ora 16:00.

Cronologia evenimentelor, luni, 15 ianuarie:

ora 15.50 Președintele PSD Liviu Dragnea ajunge la sediul partidului:

”Eu vreau să vă spun doar atât, că în toată perioada asta nu am ieșit în nicio apariție publică, doar am citit scrisori, am urmărit apariții publice. Și atât. O să vorbesc acum la CEX.

Am aflat de la Codrin ce trebuie să facem.”

Reporter: Cum veți vota dacă se supune la vot retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose?

Liviu Dragnea: ”Ca de obicei, cu partidul. Vorbim după CEX.”

ora 15.45 Rovana Plumb: ”Cu tot respectul, declarațiile, după comitetul executiv”.

ora 14.45 Surse din PSD citate de Hotnews afirmă că premierul Mihai Tudose ar urma să demisioneze dacă partidul îi retrage sprijinul politic la ședința Comitetului Executiv din această după-amiază.

ora 14.00 Ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Marian Pop, a declarat că "nu a văzut niciun conflict" între preşedintele PSD, Liviu Dragnea, şi premierul Mihai Tudose şi că reuniunea Comitetului Executiv al PSD de după-amiză "va aduce clarificare acestui subiect".

"Personal, nu am văzut niciun conflict între Liviu Dragnea şi Mihai Tudose, nu sunt membru al CEx, dar, cu siguranţă, ziua de astăzi (luni-n.r.) va aduce clarificarea acestui subiect şi ne vom concentra mai mult pe programul de guvernare, că, astăzi, orice măsură luăm prin programul de guvernare, o măsură bună, e alimentată de anumite conflicte şi presupuse conflicte. Cred că toate deciziile se iau în interiorul CEx, nu în exterior.

Pentru că suntem o organizaţie mare, avem foarte mulţi lideri, în interiorul acestui for decizional trebuie să ne exprimăm părerile. Chiar dacă anumite decizii luate la nivelul forului nu ne convin, nu avem voie să le comentăm", a afirmat Liviu Marian Pop, potrivit Agerpres.

ora 13.00 Ministrul de Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat că nu intenţionează să îşi dea demisia din Executiv.

Meleşcanu a fost întrebat dacă postul său se află printre cele "remaniabile" şi dacă disensiunile dintre premierul Mihai Tudose şi preşedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenţă asupra activităţii Ministerului Afacerilor Externe.

"Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest punct de vedere, însă, nu pot să vă dau un răspuns, că nu eu mă remaniez. Vă asigur că nu am de gând să îmi dau în niciun caz demisia. Deci este vorba de o decizie pe care o va propune primul-ministru şi care va fi acceptată, aprobată de liderii coaliţiei de guvernare PSD şi ALDE", a afirmat şeful diplomaţiei române, potrivit Agerpres.

ora 12.45 În plin scandal la PSD, premierul Mihai Tudose anunță că va susține o conferință de presă la Ministerul Transporturilor împreună cu ministrul Felix Stroe. LIVE VIDEO aici.

ora 12.40 Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat pentru Agerpres că, la şedinţa Comitetului Executiv al partidului, de luni după-amiază, va milita "pentru echilibru", susţinând necesitatea stabilirii unor "limite de competenţă ale guvernului şi ale partidului".

"La şedinţa de astăzi, voi milita pentru echilibru. Indiferent care vor fi discuţiile, trebuie să convieţuim, trebuie o coabitare. Trebuie stabilite limitele de competenţă ale guvernului şi ale partidului, nu un guvern care să încalece partidul, un guvern cu oameni competenţi. Partidul trebuie să decidă în privinţa oamenilor care îl reprezintă, iar guvernul se exprimă cu privire la competenţa acestora. Biroul Permanent şi CEx trebuie să funcţioneze, se vor detensiona situaţiile (...). Oamenii se uită la noi şi nu înţeleg.

În urma alegerilor şi a votului cu care ne-au mandatat oamenii, noi răspundem de soarta tuturor românilor, nu numai de cea membrilor de partid, de aceea avem nevoie de echilibru, pentru a duce la îndeplinire programul de guvernare şi tot cea ce am promis", a declarat Niculae Bădălău.

În ceea ce priveşte o eventuală demisie sau demitere a ministrului de Interne, Carmen Dan, Niculae Bădălău a completat că este decizia premierului, care propune Cex.

"Cu privire la ministrul de Interne, Carmen Dan, premierul decide şi propune CEx şi, atunci, sunt cele două secţiuni - guvern şi partid - care funcţionează", a precizat Niculae Bădălău.

ora 12.30 Deputatul PSD de Buzău Dănuț Păle:

”Unitatea și dialogul într-un partid sunt cele mai de preț bunuri pe care le are o astfel de organizație într-o societate democratică. Predictibilitatea, coerența și continuitatea sunt atributele esențiale ale unei guvernări. Toate acestea însumate, atunci când este vorba despre un partid aflat la guvernare, au ca rezultat proiecte benefice pentru cetățeni.

Cred ca avem responsabilitatea, ca partid ales cu majoritatea voturilor românilor, să le oferim acestora un cadru politic, economic și social stabil, să nu ne punem singuri piedici atunci când ceva merge bine, să recunoaștem faptul că mai presus de orice trebuie să fie interesul cetățeanului. Iar în momentul de față, interesul cetățeanului îl reprezintă dialogul constructiv între factorii de decizie și, cel mai important, continuarea aplicării programului de guvernare, lucru pe care actualul guvern a demonstrat că îl poate realiza în mod eficient și echilibrat” - a scris parlamentarul PSD pe Facebook.

ora 12.00 Potrivit unor surse social-democrate, citate de Mediafax, premierul Mihai Tudose se bucură de susţinerea parlamentarilor din cel puţin 10 filiale, printre care Vrancea, Constanţa, Buzău şi Dâmboviţa.

Astfel, o eventuală moţiune de cenzură introdusă la cererea lui Liviu Dragnea nu ar avea şanse de izbândă.

”Fără cele 10 organizaţii care îl sprijină pe Tudose, dintre care Iaşi, Constanţa, Buzău, Dâmboviţa, Giurgiu, Caraş, Timiş, care au mulţi parlamentari, nu au majoritate să demită guvernul”, au declarat surse din PSD pentru agenţia de presă Mediafax.

ora 10.35 Preşedintele PSD Giurgiu, Marian Mina, a spus că nu ştie dacă, în urma discuţiilor, premierul va rămâne în funcţie sau îşi va da demisia.

"Discutăm, trebuie să discutăm, dar, sincer, la final nu ştiu dacă rămâne în funcţie premierul sau îşi va demisia, noi susţinem partidul", a declarat Marian Mina, potrivit Agerpres.

ora 06.00 Preşedintele Comisiei pentru buget din Senat, Eugen Teodorovici, intervine şi el în conflictul din PSD şi îi atacă pe Mihai Tudose şi pe miniştrii Transporturilor, Finanțelor, Fondurilor Europene şi Turismului, care şi-au declarat susţinerea pentru premier.

Într-un mesaj postat pe Facebook, citat de News.ro, senatorul PSD afirmă însă că nu este de partea nimănui în conflictul Dragnea-Tudose, și ține doar partea ... partidului.

Bădălău: ”Unul dintre ei trebuie să plece"

Preşedintele executiv al PSD, Niculae Bădălău, a declarat duminică seara că în acest moment în Guvernul Tudose există un conflict între ministrul de Interne, Carmen Dan, şi premier, menţionând că "este clar că unul dintre ei trebuie să plece".

În PSD se vorbeşte din nou despre plecarea premierului sau despre înlocuirea lui Liviu Dragnea cu o conducere colectivă.



"Premierul are decizia vizavi de miniştri, dar trebuie să comunice deciziile vizavi de miniştri. E clar că unul dintre ei trebuie să plece. Mâine vom discuta în cadrul Comitetului Executiv această situaţie. Trebuie să ieşim din situaţia aceasta. În acest moment în Guvernul generat de noi avem un conflict deschis şi trebuie să găsim o soluţie să mergem mai departe. Trebuie să găsim o soluţie vizavi de reforma din poliţie, până la urmă în acest moment guvernul generat de PSD răspunde de bunul mers al lucrurilor din ţara aceasta. Şi noi suntem oameni responsabili şi trebuie să analizăm lucrurile şi să luăm măsurile care se impun", a spus Bădălău într-o emisiune la Antena 3.

El a afirmat că nu vede motivul pentru care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, ar putea să ceară retragerea sprijinului politic lui Tudose.

"Acum două săptămâni domnul preşedinte a spus că este mulţumit de activitatea domnului Mihai Tudose ca premier. (...) Am spus în acel moment (n. red. - la învestirea în funcţie) că avut îndoieli vizavi de anvergura domnului Tudose. Nu îmi menţin acel punct de vedere, pentru că, prin activitatea lui şi prin rezultatele Guvernului la finalul lui 2017, m-a contrazis şi mi-a certificat că este un premier bun. (...) O supoziţie, cred că vom avea o problemă mare dacă vom retrage sprijinul politic domnului Tudose, pentru că preşedintele a anunţat şi a fost o declaraţie publică în care a spus că a treia oară nu va mai nominaliza un premier PSD. (...) Eu consider că avem maturitatea, înţelepciunea, îmi cunosc colegii din judeţe, că nu vom face această greşeală şi că vom identifica calea de mijloc, respectând statutul partidului, pentru a guverna în continuare cu succes ca şi până acum", a susţinut preşedintele executiv al PSD.

În legătură cu convocarea, luni, a Comitetului Executiv Naţional al PSD, Niculae Bădălău a spus că acesta trebuia să aibă loc cât mai repede din cauza scandalului de la Ministerul Afacerilor Interne.

"Există o dispută în partid, care din păcate a fost accentuată de media, dar lucrurile nu sunt totuşi atât de grave. Tot timpul există o dezbatere de idei în partid care e normală. Comitetul Executiv trebuia făcut cât mai repede din cauza scandalului de la Ministerul de Interne, ştiţi foarte bine pedofilul, lucrurile foarte grave care s-au întâmplat şi trebuia găsită o soluţie cât mai rapid", conform preşedintelui executiv al PSD.

Întrebat cine dintre Carmen Dan şi Mihai Tudose are dreptate, Bădălău a afirmat că trebuie aşteptat finalul anchetei, însă raporturile dintre cei doi trebuiau discutate în cadrul Guvernul şi al partidului, nu în spaţiul public, "lucru care este foarte grav" şi care duce la neîncredere într-un "organ al statului extrem de important" în condiţiile în care s-a lucrat şi la Codul poliţistului.

"Ştiţi foarte bine că noi susţinem supremaţia legii, gândeam cu totul altceva vizavi de această instituţie. Arată (n. red. - cazul de la Interne) că în această instituţie există o caracatiţă sau că ea nu funcţionează foarte bine şi trebuie luate măsuri drastice, extrem de drastice. Aici nimeni nu are nicio îndoială. (...) Din punct de vedere al premierului, cred că a greşit şi dânsul anunţând că nu poate să mai lucreze cu doamna ministru, doamna fiind o colegă de Senat şi fiind un senator extrem de muncitor. Dar din punct de vedere al activităţii de la Interne, nu eu o analizez, ci premierul şi lucrurile trebuiau discutate în cadrul Comitetului Executiv şi al Guvernului. Prim-ministrul venea cu o evaluarea, spunea că sunt acolo deficienţe şi ceea ce dânsul dorea vizavi de doamna ministru, luam o hotărâre şi mergeam mai departe", a mai afirmat Bădălău.

El a susţinut că personal pledează pentru "o soluţie de înţelepciune şi maturitate" pentru a putea merge mai departe cu un Guvern Tudose care "a funcţionat bine şi a închis anul trecut cu deficitul propus, a plătit salarii, pensii, iar cu programul de guvernare este la zi".

"Deci cu tot ce ne-am propus politic până în acest moment suntem la zi. Bineînţeles că au apărut şi alte evenimente nefericite aşa cum este cel de la Interne, lucruri pe care le rezolvăm pe parcurs", potrivit lui Niculae Bădălău.

Referitor la scrisoarea deschisă pe care a trimis-o conducerii PSD, Bădălău a afirmat că a conceput-o împreună cu consilierii săi şi sfătuindu-se cu Adrian Năstase pentru ca "democraţia în partid să revină şi să existe mai mult dialog şi transparenţă".

Niculae Bădălău a precizat că nu există un conflict Dragnea - Tudose în PSD.

"Guvernul Tudose este format din oameni politici, premierul Tudose este vicepreşedinte al partidului şi restul sunt preşedinţi de organizaţii sau oameni care au funcţii politice în acest partid. Există un singur grup - PSD - din care parte dintre noi au fost garantaţi de noi să pună în aplicare programul. Media, de la conflictul ivit de la oroarea de la Interne a dus conflictul Tudose - Dan la Tudose - Dragnea, ceea ce nu este adevărat, pentru că domnul preşedinte Dragnea nu a avut nicio poziţie publică până în acest moment. Eu sunt convins că au discuţii. Nu am văzut niciun conflict între Tudose şi Dragnea", a spus preşedintele executiv al PSD.

Taberele din PSD

Duminică, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepreşedinte al PSD, a susţinut că liderul partidului, Liviu Dragnea, şi prim-ministrul Mihai Tudose "au greşit amândoi" şi că tot amândoi trebuie să îndrepte lucrurile.

În opinia sa, a reprezentat o greşeală "lipsa consultării" în partid în ceea ce priveşte nominalizarea premierilor Sorin Grindeanu şi Mihai Tudose.

"O analiză democratică reală, în forurile de conducere ale partidului, ne-ar fi ferit de cele două crize politice. De cealaltă parte, premierul a ştiut când a fost numit, care era structura Guvernului. Dacă nu-i plăcea 'Trabantul', cum îl numeşte acum, nu trebuia să se suie în el. Eu cred că a fost o 'Dacie', de-a noastră, care în 2017 a luat primul loc în Europa în competiţia creşterii economice. Şi nu ar trebui să ne batem joc de acest rezultat, pentru că românii aşteaptă foarte mult de la noi", a scris edilul pe Facebook.

Vicepreşedintele social-democrat Rovana Plumb este de părere că situaţia de instabilitate din ultima perioadă nu mai poate continua.

"Situaţia de instabilitate din ultima perioadă nu mai poate continua! Fiecare zi care trece într-un astfel de climat este dăunătoare românilor. De aceea, consider că PSD trebuie să convoace cât mai rapid CExN - pentru a tranşa lucrurile şi pentru a ne întoarce la o stare de calm şi predictibilitate", a spus Rovana Plumb.

Preşedintele PSD Dolj, senatorul Claudiu Manda, susţine că social-democraţii trebuie să convoace cât mai repede Comitetul Executiv Naţional ca urmare a disputelor interne apărute în ultimele zile, care arată că nu mai pot aştepta până la convocarea de la Iaşi din perioada 29-31 ianuarie.

"Situaţia din ultimele zile nu poate aştepta până la CExN de la Iaşi. Românii aşteaptă de la noi predictibilitate şi stabilitate, aşteaptă punerea în aplicare a programului de guvernare asumat", a scris Manda pe Facebook.

Vineri, la Vaslui, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că nu există tabere în PSD şi că scandalul despre care vorbeşte presa este "mult mai mic decât se vede".

Totodată, Dragnea a spus, răspunzând unei întrebări a jurnaliştilor, că nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului.

De asemenea, întrebat de ziarişti dacă se află în spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din funcţie, liderul social-democrat a afirmat că nu doreşte să comenteze acest aspect.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, declară că analizele periodice în PSD devin obligatorii şi necesare, iar programul de guvernare prezentat în campania electorală de preşedintele social-democrat, Liviu Dragnea, "a fost şi rămâne jurământul politic" care trebuie dus la îndeplinire.

Totodată, ministrul Tineretului şi Sportului, Marius Dunca, susţine că soarta Guvernului trebuie dezbătută în cadrul Comitetului Executiv Naţional al PSD şi nu în spaţiul public.

Gheorghe Şimon, ministru al Economiei şi deputat PSD Maramureş, declară că se va "supune necondiţionat" oricărei decizii care va fi luată de către CExN, susţinând că liderii centrali ai partidului şi factorii decizionali ai Guvernului trebuie să dea dovadă de unitate.

Preşedintele TSD, Gabriel Petrea, afirmă într-un document publicat duminică pe site-ul organizaţiei că doreşte o definire mult mai clară a relaţiei dintre conducerea partidului şi Guvernul social-democrat şi ca numirile în funcţii publice să fie făcute pe criterii de competenţă, propunând organizarea unui Consiliu Naţional al PSD sau a unui congres pentru clarificarea situaţiei din partid.

"Propunem o mult mai clară definire a relaţiei dintre conducerea partidului şi Guvernul social-democrat. Mecanismele de dialog, de evaluare şi control trebuie să fie instituţionalizate, să nu fie ad-hoc, ci cunoscute de toţi membri. Numirile în funcţii publice trebuie făcute cu responsabilitate, ţinând cont nu doar de loialitate, de prietenie, ci şi de competenţă. Atunci când greşim, trebuie să acţionăm rapid şi să facem schimbările care se impun. Un mecanism transparent de promovare şi de gestionare a resursei umane trebuie să devină realitate - nu se mai poate sări peste rând, nu se mai poate promova atât timp cât competenţa administrativă şi politică nu au fost probate.

Numirile în funcţiile publice nu mai pot fi surprize pregătite de lideri pentru că, aşa cum am văzut, lipsa de autonomie a celor cărora le încredinţăm funcţii publice generează crize. Un Consiliu Naţional sau chiar un Congres al PSD, dedicat refondării organizării partidului, nu vendetelor politice, va asigura modernizarea şi clarificările de care avem atâta nevoie", spune Petrea.

Reacţii pe tema tensiunilor din PSD au venit şi din partea liderilor din teritoriu.

* Liderul social-democraţilor din Alba, deputatul Ioan Dîrzu, a declarat pentru AGERPRES că PSD trebuie să rămână unit iar "tensiunile" de la vârful partidului să fie eliminate.

Întrebat în ce anume va consta mesajul cu care se va prezenta luni la şedinţa Comitetului Executiv Naţional, Ioan Dîrzu a declarat că sunt două "obiective" pe care vrea să le transmită. "Unu - eliminarea tensiunilor de la vârful partidului şi doi - PSD trebuie să rămână unit şi să pună în aplicare angajamentele luare prin programul de guvernare".

* Social-democraţii gorjeni sunt de părere că nu trebuie aşteptat Comitetul Executiv Naţional de la Iaşi, care este programat pentru sfârşitul acestei luni, pentru rezolvarea situaţiei de instabilitate din partid, se arată într-un comunicat de presă al formaţiunii transmis de purtătorul de cuvânt, Anca Borduşanu.

"O situaţie de instabilitate nu face bine nimănui, nici nouă ca partid, nici românilor, care au mari aşteptări. O echipă unită întotdeauna are şi va aduce rezultate, o astfel de echipă trebuie să se regăsească atât în Guvern, cât şi în Partidul Social Democrat", a spus Anca Borduşanu.

* Preşedintele PSD Prahova, Bogdan Toader, consideră convocarea pentru luni a Comitetului Executiv Naţional al partidului ca fiind o decizie importantă, în condiţiile în care problemele de comunicare trebuie rezolvate.

"Trebuie să nu mai existe tensiuni, să se rezolve problemele de comunicare, să nu se mai certe în public, ci, dacă trebuie, să o facă în partid, iar partidul să găsească cea mai bună rezolvare astfel încât guvernarea să ducă la stabilitate şi predictibilitate şi să fie în folosul cetăţenilor", a declarat Toader pentru AGERPRES.

* Liderul PSD Braşov, Marius Dunca, ministrul Tineretului şi Sportului, a declarat duminică pentru AGERPRES că aşteptările sale de la şedinţa de luni a Comitetului Executiv Naţional al formaţiunii coincid cu cele ale românilor, că este nevoie de linişte şi pace, de unitate, solidaritate şi respect faţă societate, faţă de cei care au construit România.

* Biroul Executiv al Organizaţiei Municipale Iaşi a Partidului Social Democrat îşi exprimă public susţinerea faţă de Guvernul PSD - ALDE condus de Mihai Tudose.

Potrivit unui comunicat remis presei, cei din Biroul Executiv al Organizaţiei Municipale Iaşi a PSD consideră că o eventuală înlocuire a prim-ministrului constituie "un risc uriaş pentru succesul Programului de Guvernare şi, mai ales, pentru stabilitatea socio-politică şi dezvoltarea economică a României".

* Conducerea organizaţiei judeţene Argeş a PSD a anunţat, duminică, susţinerea pentru convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv Naţional.

"Biroul Permanent al PSD Argeş, întrunit astăzi, salută convocarea de urgenţă a Comitetului Executiv Naţional. PSD Argeş solicită respectarea statutului PSD şi susţine ca orice discuţie politică întâi să fie dezbătută în forurile statutare, inclusiv deciziile, iar apoi să fie comunicate în spaţiul public", se arată într-un comunicat al PSD Argeş.

Social-democraţii argeşeni reamintesc, totodată, că fiecare membru de partid are obligaţia de a respecta structurile de conducere ale partidului alese democratic, în conformitate cu statutul partidului.

