Povestea Angelicăi, românca ce și-a petrecut 5 ani în vitrinele Districtului Roșu din Amsterdam

Getty

Angelica, o tânără din România, ”tranzacționată” de mai multe ori de proxeneți care își desfășoară activitatea în Amsterdam, face dezvăluiri șocante despre adevărata față a prostituției din capitala Olandei.

Angelica a povestit pentru Daily Mail că și-a petrecut 5 ani în vitrinele din Districtul Roșu, a fost vândută și revândută de mai multe ori și obligată să presteze 12 ore pe zi. A făcut, în medie, câte 500 de euro pe zi, însă ea a primit bani din care putea să-și cumpere doar mâncare, adică nu mai mult de 15-20 de euro.

Tânăra spune cî avea doar 17 ani când a ajuns la Londra cu ”iubitul” ei. Spera să obțină un loc de muncă la un salon de frumusețe, dar ”iubitul” s-a dovedit a fi proxenet.

”Omul care m-a adus în Anglia și apoi în Olanda m-a folosit ca pe o bucată de carne”, a povestit Angelica pentru Daily Mail.

”Când am văzut bordelurile cu toate fetele în ferestre, am început să plâng. Am plâns pentru că părea oribil și știam că asta trebuie să fac”, a mai spus ea.

La Amsterdam, Angelica a aflat că are o datorie de 27.000 de lire sterline pe care trebuie să o achite. Proxenetul i-a spus că atât a costat tăcerea familiei ei.

Angelica îndurat chinuri cumplite: a fost chiar tăiată pe față cu un cuțit, atunci când a refuzat cererea unui client de a face sex neprotejat și a fost amenințată că i se va întâmpla mai rău dacă va refuza din nou.

”Peștii mi-au spus că este legal, că pot face ce vor cu mine din cauză că poliția este de partea lor, nu a mea”, a povestit ea.

Despre clienții săi spune că cei mai răi sunt englezii: ”Englezii sunt cei mai răi. Mă tratează ca pe un nimic. Unul a urinat peste mine în timp ce râdea. Sunt mereu beți. M-au rănit”.

Angelica a reușit să scape recent de coșmar, după ce a apelat la o organizație și a reușit să intre în contact cu un polițist. Acesta a scos-o din mâinile proxeneților și a dus-o la un adăpost în afara orașului.

Timpul petrecut în vitrină a lăsat urme adânci, atât fizic, cât și psihic. Fata a contactat o boală venerică, a fost forțată să facă un avort, iar familia refuză să mai stea de vorbă cu ea, convinsă că s-a prostituat cu voia ei.

”Problema este că o dată ce am intrat în acel bordel, nimănui nu îi pasă, pentru că totul este perfect legal”, a mai spus Angelica.

În ciuda realității îngrozitoare expuse de povestea Angelicăi, bărbaților care caută distracții în districtul roșu nu pare să le pese dacă femeile sunt traficate.

În Olanda este în dezbatere o nouă lege potrivit căreia o persoană va fi pedepsită cu inchisoarea dacă apelează la serviciile unei prostituate traficate.

