Două persoane, rănite în incendiul la clădirea lui Donald Trump din New York

UPDATE 17.10: Două persoane au fost rănite, dintre care una grav, într-un incendiu izbucnit la acoperişul clădirii lui Donald Trump din centrul Manhattanului, a anunţat luni Departamentul de Pompieri din New York, citat de Reuters, conform Agerpres.

Deşi presa locală a anunţat iniţial că nu există răniţi, o persoană a fost rănită grav, viaţa fiindu-i în pericol, iar o alta a fost rănită uşor, potrivit Departamentului de Pompieri.

Eric Trump, unul dintre fiii preşedintelui, a scris pe Twitter că a fost un mic incendiu provocat de o instalaţie electrică la turnul de răcire de pe acoperişul clădirii.

„Departamentul de Pompieri din New York a fost aici în câteva minute şi a făcut o treabă incredibilă. Bărbaţii şi femeile din #FDNY sunt adevăraţi eroi şi merită cele mai sincere mulţumiri şi laude!", a scris Eric Trump pe Twitter.

14.50: Potrivit CBS News, departamentul de pompieri al New York-ului a confirmat că incendiul a izbucnit cu puțin înainte de ora locală 07.00.

Pe rețelele de socializare, oamenii au început să posteze imagini de la acest incident. În această clădire se află atât sedii de firme, cât și locuințe private.

Proprietățile din New York i-au adus lui Trump, în 2015, venituri de aproape 75 de milioane de dolari, din chirii și vânzări.

17 edificii din New York poartă numele lui Trump. Doar câteva se află însă în proprietatea lui, restul folosesc de numele Trump pentru publicitate.

Fire crews are responding to a fire at Trump Tower. There have been no injuries or evacuations, and the President is not currently at Trump Tower. pic.twitter.com/xcsHVX5bhP