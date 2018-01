Patru elevi, loviți de o mașină în localitatea din România fără trotuare

Pro TV

Patru copii din Bistriţa-Năsăud care mergeau spre şcoală în localitatea Nepoș au fost loviţi de o maşină, a cărei şoferiţă a derapat pe şoseaua acoperită de zăpadă.

În urma accidentului, unul dintre elevi, un băiat de 14 ani, a avut nevoie de îngrijiri medicale. Însă verişoarele lui, 3 fetiţe cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, şi-au continuat drumul spre şcoală. Abia în clasă au acuzat dureri, iar profesorii au chemat ambulanţa.

La scurt timp, la câţiva kilometri distanţă, o maşină încărcată cu stingătoare a derapat şi s-a izbit frontal de un TIR cu rumeguş.

Pentru că în localitatea Nepos nu sunt trotuare, toată lumea este nevoită să meargă pe stradă. Cum drumul nu a fost bine curăţat, o şoferiţă a derapat şi a intrat în grupul de 4 copii, toţi verişori care mergeau spre şcoală. Trei fetiţe au căzut pe marginea şoselei şi un băiat de 14 ani a fost luat pe capotă. Localnicii au chemat de urgenţă ambulanța.

Localnic: ”A avut viteză foarte mare şi a intrat în grupul de copii, pe unul l-a luat pe parbriz şi l-a dus vreo 15 metri şi l-a aruncat în şanţ. Pe ăialalţi, au sărit fiecare cum au putut, i-a lovit la picioare.”

În toată agitaţia creată, cele 3 fetiţe lovite au avut impresia că se simt bine, aşa că şi-au continuat drumul către şcoală. Acolo însă, au început să simtă dureri tot mai intense. Profesorii care au aflat despre cele întâmplate au chemat de urgenţă ambulanța.

Călin Zbârciu, directorul școlii gimnaziale Gavril Istrate, Nepos: ”Când am ajuns la şcoală, cei 3 copii, m-am uitat la dânşii, şi am văzut că necesitau intervenţie medicală. Chiar eu am sunat la 112.”

Între timp, băiatul de 14 ani a fost internat în spital. După ce au fost examinate, medicii au decis că fetele nu necesită internarea.

În scurtă vreme, în aceeaşi zonă, între localităţile Ilva Mică şi Ilva Mare, un alt accident s-a produs, spun martorii, din cauza carosabilului necurăţat.

Poliţia Bistriţa a anunţat că, pentru accidentul de la Nepoș, dar şi pentru alte tamponări petrecute în judeţ, drumarii vor fi amendaţi pentru că nu şi-au făcut treaba.

