Ziua fără pantaloni la metrou. Sute de persoane au călătorit în lenjerie intimă. FOTO

Evenimentul a fost marcat, duminică, la metroul din Los Angeles, Berlin, Ierusalim, Londra și chiar în New York, afectat de o vreme extrem de rece în ultima săptămână.

Conform paginii de Facebook a evenimentului, scopul este ca pasagerii să se relaxeze și să se amuze la vederea persoanelor fără pantaloni.

”Trebuie să pretinzi că urma să porți pantloni, dar că ai uitat să ți-i pui pe tine”, mai spun organizatorii.

Ziua fără pantaloni la metrou s-a desfășurat pentru prima dată în 2002, la New York și a fost preluată de peste 60 de orașe din lume. În 2016 a avut loc și la București.

Just another day in London. No trousers tube ride pic.twitter.com/GcI3bQ1cvB