Cei care nu mai au răbdare până la apariția producției locale, cumpără de poftă spre bucuria comercianților.

În piețele din Alba Iulia, un kilogram din cireșele aduse din Grecia ajunge și la 100 de lei.

Clienții se uită, analizează și unii iau, dar doar de poftă.

Bărbat: „Așteptăm cireșele noastre, două iau de gust la nepoți."

Femeie: „Nu mi-aș permite și în al doilea mi-aș bate joc de munca mea și de buzunarul meu."

Femeie: „Nefiind vremea cireșelor sunt foarte scumpe. Se fac cireșele noaste și acolo la 30-40 mai merge."

Cireșele românește nu s-au copt din cauza vremii capricioase. În această livadă din Aiud, fructele vor ajunge la tarabe abia la începutul lunii iunie.

Ing. Florin Motea – Stațiunea de Cercetare Blaj: „Florile au fost afectate și coacerea va fi mai târzie anul acesta. Dulci, aromate tot ce doriți găsiți la ele."

Cireșele românești vor ajunge în piețe cu 25-30 de lei kilogramul, spun producătorii.