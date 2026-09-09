Rămâne funcțională telecabina, care are, însă, o capacitate mult mai mică.

Un pilon al telegondolei s-a deplasat

Problemele au apărut pe primul tronson al telegondolei, care transportă turiștii de la cota 1.000 la 1.400.

Autoritățile locale spun că unul dintre piloni s-a deplasat cu 27 de centimetri și că, din această cauză, cablul care transportă gondolele nu mai respectă traiectoria obligatorie.

În plus, stâlpul s-ar putea prăbuși, ceea ce ar antrena și căderea altor piloni de pe traseu. Primarul din Sinaia susține că s-a produs o alunecare de teren din cauza lucrărilor pentru construcția unui nou hotel.

Vlad Oprea, Primar Sinaia: „Se pare că sunt două cauze, unul că proiectul cu siguranță nu a fost respectat, s-a intrat în zona de protecție a telegondolei, în cei 15 m care reprezintă culoarul de protecție a zonei și a doua cauză este un proiect de rezistență făcut cu siguranță prost, pentru că prin cerințele care le-au avut prin autorizația de construire trebuiau să ia măsuri de punere în siguranță a acestui stâlp de la început.”

Constructorul respinge acuzațiile

Constructorul spune însă că a respectat întocmai condițiile impuse de proiect.

Petruț Călinoiu, Manager de proiect: „Noi considerăm că sunt ceva vicii ascunse, nu putem confirma. Pilonul este amplasat pe terenul beneficiarului și au drept de servitute asupra lui, lucrăm acum numai măsuri de punere în siguranță indicate de proiectantul de specialitate.”

Instalația putea asigura transportul a 1.700 de persoane pe oră.

Vlad Brahnă: „Preferam mai mult gondola, era o variantă mai ușoară, mai rapidă și consider că mult mai multă lume o folosește.”

Matei Toader: „Ne afectează puțin când va veni iarna va fi foarte greu la schi că va fi foarte aglomerat.”

Maria, turistă: „Am vrut să merg, era revizie tehnică și am zis mai rămân o zi să urc la cota 1400, 2000. Pentru asta și venisem, dacă știam marți mă duceam.”

Maria Floricica, director Transport Urban Sinaia: „Cu gondola Sinaia se făcea și urcarea vehiculelor pe care oamenii se dau în săniuță, prin urmare și sania este afectată complet.”

Acum, a rămas în funcțiune doar telecabina, ce are însă o capacitate mult mai mică. În weekend, în stațiune sunt așteptați mii de turiști la festivalul Sinaia Forever.