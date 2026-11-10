Vântul bate tare în vest, în est și pe crestele Carpaților, iar maximele pleacă de la 6 grade în nordul Moldovei și ajung la 14 grade în Dobrogea, de asemenea, în sudul Munteniei și al Banatului.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici norii se înmulțesc, iar vântul are unele intensificări. Nu lipsesc perioadele însorite, iar temperaturile urcă până la 14 grade pe litoral și în Delta Dunării.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o dimineață cam mohorâtă, cu ceață pe la câmpie. Apoi se arată, trecător, soarele. Nu vorbim deloc despre ploi, însă vântul agită atmosfera. Maximele ajung la 12 grade.

În jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina, la începutul zilei s-a lăsat ceața în zonele joase. Mai târziu vor fi și câteva momente însorite, iar vântul se întețește pe parcursul zilei. Ar trebui să fie până la 11 grade în miezul zilei, dar dacă ceața persistă mai multe ore e posibil să NU se atingă valorile prognozate. Peste noapte se înnorează și o să plouă.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim atmosferă închisă, ploi în zonele joase; lapoviță și ninsoare - la altitudini mari. Temperaturile rămân la valori similare cu cele de ieri și vor fi cel mult 10 grade.

În vestul țării înnorările persistă, o să plouă, iar în zonele montane înalte o să ningă sau o să cadă lapoviță. Vântul suflă cu 45 de km/h și se mai încălzește puțin față de ieri. În sudul Banatului se ating 14 grade.

În Transilvania este foarte frig dimineața în zona depresionară, pe unde s-a format ceața. Cerul rămâne acoperit și o să plouă în unele zone. Pe creste ploile se transformă în lapoviță și ninsoare și tot pe-acolo vântul are intensificări. Temperaturile mai cresc puțin și ajung la 11 grade.

În Oltenia urmează o zi destul de neplăcută, cu atmosferă închisă aproape peste tot. Dimineața s-a lăsat ceața în multe zone, dar mai târziu e posibil să se arate puțin și soarele printre nori. Maximele ajung la 10 grade.

În sudul țării se mai încălzește puțin, iar în Lunca Dunării se ating 14 grade. Și pe-aici se adună norii, însă nu prea sunt semne de ploaie. La începutul zilei sunt ceva condiții de ceață pe la câmpie.

Vremea în București

În București ziua de astăzi aduce vreme schimbătoare: înnorări, scurte momente însorite și 12 grade pe la amiază - o valoare apropiată de normalul perioadei. La noapte temperatura coboară până la 5 grade.

Vremea la munte

La munte o să plouă mai mult în masivele vestice, pe unde se pot acumula 15 litri de apă pe metru pătrat. În rest apare trecător soarele, iar ploile ajung în special după lăsarea nopții. În zonele înalte o să fie lapoviță și ninsoare, iar vântul atinge viteze de 70 de km/h.