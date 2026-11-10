Potrivit prognozei pentru intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie 2026, temperaturile vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu posibile valori ușor mai scăzute în nordul și nord-estul țării în prima săptămână.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi mai abundente decât în mod obișnuit în vest și nord-vest, în special în primele două săptămâni, urmând ca ulterior să se încadreze în limitele normale în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în cele nordice și nord-estice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în estul și sud-estul teritoriului, iar în rest va fi excedentar, mai ales în regiunile nord-vestice.

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării