Se schimbă vremea în România. Vânt și ploi în mai multe regiuni ale țării | HARTĂ

Vântul va avea rafale de 40–50 km/h în general, iar pe crestele montane va depăși 70 km/h. Pentru județele Caraș-Severin și Timiș a fost emis un Cod galben de vânt, valabil de miercuri, de la ora 10:00, până joi, la ora 08:00. În aceste zone, rafalele vor atinge 50–70 km/h și, izolat, vor depăși 80 km/h.

Joi, 22 octombrie, precipitațiile se vor extinde în cea mai mare parte a României, iar în unele zone se vor acumula cantități importante de apă.

Ploile se extind în aproape toată țara

Începând din noaptea de miercuri spre joi, ploile se vor extinde în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania și Oltenia, precum și local în Muntenia. Joi, precipitațiile vor cuprinde cea mai mare parte a țării.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi posibile descărcări electrice și grindină. În Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, cantitățile de apă vor ajunge la 10–20 l/mp și, izolat, vor depăși 30–35 l/mp.

Vântul se va intensifica temporar miercuri în Banat, Carpații Meridionali și Carpații de Curbură. Joi, rafale de 40–50 km/h vor fi posibile pe arii restrânse, în special în estul, centrul și vestul țării.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, miercuri, 21 octombrie, nebulozitatea va persista în primele ore ale intervalului, iar după-amiaza cerul va deveni variabil. Noaptea, cerul va fi temporar noros, vor fi condiții de ceață, iar spre dimineață va ploua slab.

Temperatura maximă va ajunge la 18–20 de grade Celsius, iar minima se va situa între 10 și 12 grade. Vântul va sufla slab până la moderat.

Joi, 22 octombrie, temperaturile se vor menține peste mediile multianuale. Cerul va avea înnorări și vor fi averse, cu cantități de apă în general de 5–10 l/mp. Maxima va fi de 19–20 de grade, iar minima va coborî la 10–11 grade.

Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață, iar vântul va sufla slab și moderat.

Pentru municipiul București, în intervalul 21 octombrie, ora 10:00 – 23 octombrie, ora 10:00, va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică privind ploile moderate cantitativ.