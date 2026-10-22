Maximele pornesc de la 13...15 grade în ținuturile nordice și ajung pe la 23 de grade în sud-est.

Vremea în țară

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează și e posibil să plouă în unele zone, iar vântul devine mai insistent și ajunge la viteze de 50 km/h. Se face din nou mai cald decât ar trebui. În Bărăgan se vor atinge 23 de grade.

Mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei avem o zi destul de neplăcută, cu înnorări persistente și ploi. Temperaturile depășesc și aici valorile normale. Urcă până la 20...21 de grade.

Cerul se umple de nori și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. O să plouă în mai multe reprize. Vântul o să bată mai tare pe parcursul zilei, dar se mai încălzește față de ieri. Maximele vor ajunge pe la 18 grade.

În schimb, în nordul Transilvaniei și în Maramureș temperaturile scad față de ziua trecută, când au fost 23 de grade. Astăzi, maximele se opresc la 18 grade. Atmosfera se menține închisă, iar ploile vin pe zone vaste.

Și în ținuturile vestice se strică vremea și se răcește simțitor. O să plouă din când în când. Vântul o să sufle cu 40...50 km/h și vor fi 15...16 grade în Banat. Ieri, pe aici s-au atins 26 de grade.

Temperaturile scad și în Transilvania. O să plouă aproape peste tot, iar la munte se vor strânge cantități mai însemnate de apă. Vântul este destul de activ și pe aici, iar pe crestele montane bate tare, cu peste 70 km/h.

Ploile nu ocolesc nici Oltenia, iar la începutul zilei sunt condiții de ceață pe la câmpie. Se mai răcește puțin față de ieri, dar în vestul și în sudul provinciei se mai ating valori de 20 de grade.

Și în ținuturile sudice se adună norii și o să plouă. La capitolul temperaturi stăm destul de bine și astăzi. În Lunca Dunării se vor atinge 22 de grade.

Vremea în București

În București avem o zi mohorâtă, cu ploi din când în când și o maximă, la fel ca ieri, de 20 de grade. Condițiile de ploaie se mențin și la noapte. Spre dimineață este posibil să se formeze ceață și se vor înregistra 10...11 grade.

Vremea la munte

La munte o să plouă aproape peste tot, iar în masivele vestice și in cele nordice se pot acumula 25 de litri de apă pe metrul pătrat. Se intensifică și vântul. Ajunge la viteze mari pe creste, iar temperaturile scad față de ziua trecută.