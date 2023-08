Vara extremelor. După caniculă, Europa se confruntă cu inundații de amploare

În Slovenia, mai multe autostrăzi din apropiere, de capitala Liubliana sunt sub ape. Pe acolo trece drumul spre țară al multor români plecați în Italia, care sunt nevoiți să găsească acum rute ocolitoare prin Austria sau Serbia.

Inundații sunt și în Ungaria, unde autoritățile se așteaptă ca nivelul Dunării, să crească în zilele următoare. În schimb, nordul Spaniei este afectat de un puternic incendiu de vegetație.

În nordul și vestul Sloveniei, a plouat ieri cât într-o lună. Cele mai mari probleme s-au înregistrat în regiunea Carinthia.

Darko Ferlan, Administrația pentru protecție civilă și ajutor în caz de dezastre: „Potrivit datelor pe care le avem, râul Sava crește și ne așteptăm ca nivelul lui să ajungă undeva la nivelul din 2010 sau chiar mai mare, între 3500 și 3900 de metri cubi pe secundă, ceea ce ar pune în pericol mai multe localități”.

Afectați indirect sunt și șoferii români care vor să vină din Italia în zilele următoare, pentru că cel mai scurt drum spre casă este prin regiunile inundate.

Însă nu se poate circula pe multe șosele, inclusiv pe autostrada dintre capitala Liubliana și orașul Celije. Iată ce ne-a spus o familie de romani care au traversat zona.

Femeie: „Când am ajuns în regiunea Ljubljanei, cam la zece kilometri de Ljubljana, am intrat într-o zonă inundată. Deci nouă, teroretic, trebuia să ne ia patru minute ca să trecem de acea porțiune de autostradă, însă am rămas blocați timp de patru - cinci ore. Am văzut terenuri agricole în apă. Am văzut doar vârfuri de grâu, de exemplu, de porumb.

Am văzut casele oamenilor, grădinile oamenilor inundate. Am văzut râuri din care curgea apa în valuri, cu o viteză enormă și cu apă foarte murdară care se vede că undeva se acumulează. Noi din mașină n-am putut să ieșim deloc în aceste patru - cinci ore”.

În Celje, aflat la 70 de kilometri de capitala Ljubljana, 4.000 de oameni, adică un sfert din populație, au fost evacuați.

Robert Golob, Prim Ministrul Sloveniei: „Putem spune deja că sunt inundații-record. Le depășesc, probabil, pe toate inundațiile pe care le-am mai avut până acum, de când suntem independenți (1991), e cel mai mare potop”.

Cel puțin trei persoane au murit până acum în inundațiile din Slovenia. În unele locuri, armata a trimis elicoptere pentru a-i evacua pe localnicii izolați.

Ploile au ajuns și în vestul Ungariei. Mai multe râuri, între care Drava și Raba, sunt supravegheate de autorități, care estimează că revărsarea lor e o chestiune de ore.

O viitură este așteptată și pe Dunăre, la jumătatea săptămânii viitoare. Iar în Budapesta, experții estimează că nivelul fluviului va crește cu aproximativ cinci metri, vârful fiind miercuri pe 9 august.

Nici Croația nu scapă de furia naturii. Până mâine este în vigoare o alertă de furtună, ploi torențiale și pericol de inundații, pentru regiunile Gospić, Rijeka, Zagreb, Split și Dubrovnik.

În acest timp, un incendiu puternic de vegetație a izbucnit în regiunea Girona din nord-estul Spaniei, la granița cu Franța. Câteva sute de locuitori din orășelul Colera au fost evacuați. c

Pompierii francezi au venit să-i ajute pe colegii spanioli la sol, iar eforturile lor sunt susținute și din aer, de mai multe elicoptere și avioane.

