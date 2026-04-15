Polițiștii au aflat despre experimentele pe care le face acasă și au descoperit în apartamentul în care locuiește cu bunicii un adevărat arsenal de substanțe potențial periculoase.

Tânărul a explicat că postează pe internet tot felul de experimente din pură pasiune și chiar se aștepta ca într-o zi să se aleagă, din această cauză, cu dosar penal.

Tânărul de 25 de ani s-a trezit cu poliția la ușă după ce a postat pe contul său clipuri de acest fel.

Ionuț Dogaru, arestat de domiciliu: „Sunt în arest la domiciliu din cauză că am făcut niște experimente chimice pe mediul on-line și, na, va dați seama că era inevitabil să nu vină poliția la ușă, să investigheze, să facă percheziție domiciliară. Cu această ocazie au găsit substanțe foarte multe, undeva la două sute și ceva de reactivi chimici”.

Deși nu are studii în domeniu, tânărul mărturisește că e pasionat de chimie încă din clasa a șaptea, de când a învățat primele noțiuni de la profesoara lui. Nu ascunde faptul că îi plac experimentele explozive. A depozitat unele substanțe în camera lui, iar pe altele în uscătorul blocului în care locuiește cu bunicii, la periferia orașului.

Cms. șef Felicia Tudoran, IPJ Galați: "Bărbatul este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de nerespectarea regimului precursorilor de explozivi și trafic de produse și substanțe toxice".

Ionuț Dogaru, arestat de domiciliu: „Ei nu sunt periculoși de sine stătător. Doar că, în tot felul de combinații chimice, pot reprezenta un pericol. Este nevoie de foarte multă aparatură de laborator. Nu este imposibil”.

Tânărul și-a comandat substanțele folosite pe internet sau le-a cumpărat din magazinele de bricolaj. Bunicii presupun că poliția a fost sesizată de vecini.

Mihăiță Dogaru, bunicul lui Ionuț: „A făcut o experiență împreună cu niște copii și, prin explozia care a făcut, i-a împrăștiat pe ăia cu... i-a împroșcat cu substanța. Au fost doar murdăriți”.

În fața judecătorului de drepturi și libertăți, băiatul și-a luat angajamentul că își va dezvolta acest hobby, de acum înainte, doar într-un mediu controlat. Tânărul a absolvit Facultatea de Inginerie Mecanică și intenționează să se facă profesor de Chimie.