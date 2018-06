Dezastrul provocat de ploile torențiale. Case și mașini distruse de ape: ”E nenorocire”

Vremea rea continuă să facă prăpăd în țară. În județul Botoșani, de pildă, în unele zone au căzut joi seară și o sută de litri de apă pe metru pătrat, iar oamenii s-au văzut neputincioși în fața naturii.

Zeci de gospodării și străzi întregi au fost inundate. Așa că în ajutor au fost chemați pompierii.

Nici în București și Ilfov nu a fost mai bine. A plouat torențial și sistemele de canalizare nu au mai făcut față.

Iar veștile meteorologilor nu sunt deloc bune. 19 județe se află până la ora 21:00 sub Cod Galben de ploi.

Mai multe străzi din oraşul Pantelimon, din Ilfov, s-au transformat joi seară în adevărate lacuri.

Pe strada Tractorului din Pantelimon maşinile înaintează cu greu din cauza apei care măsoară aprox 20 de centimetri. Localnicii spun că scenele se repetă la fiecare ploaie.

"Am intrat, la mijlocul lacului am rămas. A trebuit să mă dau jos din maşina, s-o împing."

Rău a fost şi în gospodării.

"Toată casa mea aşa e, dezastru."

"Cel mai mult se infiltrează de pe stradă. Se ridica nivelul apei din cauza canalizării. Canalizarea este mult, mult subdimensionată."

"Parchetul s-a dus în casă la mine, mobila la fel.”

"Tot, tot e sub ape."

Natura s-a dezlănţuit şi în Botoşani, aflat joi seară sub cod portocaliu de ploi torenţiale şi vijelii.

Pe bulevardele din oraş a fost prăpăd.

Oamenii s-au văzut nevoiţi să coboare din maşini şi să le împingă.

Vântul, care a suflat cu putere, a luat pe sus acoperişul clădirii în care se afla sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Botoşani. Iar tabla care a căzut a avariat patru maşini.

"A venit vijelia şi a luat acoperişul. S-a auzit o pocnitură mare. A căzut peste maşini."

Pompierii au fost chemaţi să intervină şi pentru a scoate apa din curţile şi casele oamenilor.

"E nenorocire.

A ajuns apa şi în casă?

Da!"

În total, în 12 localităţi din judeţ a fost nevoie de ajutorul militarilor.

"Locuinţe inundate pe mun Botoşani au fost 9, în comună Cocalau 3, Dracșani 4, Mihai Eminescu 3. Nu au existat victime, în schimb au fost pagube materiale”, a declarat Dan Șlincu, prefectul județului Botoșani.

Timp de o oră, şi judeţul Călăraşi a fost vizat de o atenţionare de cod portocaliu de averse şi descărcări electrice. La un moment dat, pe cer a fost observat un fuior negru care semăna cu o tornadă.

"Din aprecierea mea, această mini-tornadă sau tornadă s-a format în dreptul localităţii Cuza Voda din județul Călăraşi. Nu a atins solul, deci ca atare, nu a produs pagube”, a declarat George Iacob, prefectul județul Călărași.

La Iaşi a plouat cu găleata preţ de câteva minute şi, în scurt timp, sistemul de canalizare al oraşului a cedat, iar străzile au fost inundate. Vremea rea le-a adus necazuri şi unor turişti străini. Aflaţi într-un aparat de zbor de mici dimensiuni, ei au fost nevoiţi să aterizeze forţat pe un câmp din comuna Sineşti. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer