Ploile torențiale fac ravagii în Moldova. Mașinile, îngropate de bolovani și bușteni

Un copil de 13 ani a murit joi după-amiaza lovit de trăsnet, la câţiva metri de casă, în judeţul Bacău. Ploile torențiale din ultimele 24 de ore au produs inundaţii şi pagube importante în toată Moldova.

În sute de gospodarii, apa a ajuns la un metru înălţime şi a distrus tot, spun oamenii îngroziţi. Viiturile au adus buşteni şi bolovani care le-au îngropat maşinile şi au rupt drumuri şi poduri.

Zeci de persoane au fost evacuate. În Slănic Moldova, peste 700 de locuinţe şi firme nu au energie electrică. Din păcate, prognoza anunţă ploi însemnate. 19 judeţe sunt vizate de un cod galben de vreme rea până mâine seară.

În curtea a două familii din Slănic Moldova este dezastru. O maşină e îngropată până la jumătate în nămolul adus de apă. Toată curtea e plină de pietriş şi nisip, după ploaia puternică, de o oră. Oamenii s-au trezit cu șuvoaiele peste ei şi s-au temut că locuinţele se vor prăbuşi peste ei.

Gheorghe Trincă, proprietar: “A plouat torenţial şi a venit dintr-o dată o viitură puternică. Ce să mai salvăm? Erau 2 maşini aici una am apucat să o scoatem, celalta nu. A venit dintr-o dată.”

Citește și Cod galben de ploi puternice în 19 județe. Pericol de inundaţii în 4 județe

În casa vecină cu a proprietarului maşinii erau mai multe persoane. De frică, au sunat la 112. O echipă de la Salvamont i-au scos din casă, înainte ca un val de pietre să le lovească gospodăria.

Sute de păsări au fost luate de viitura, iar grădinile sunt pline cu mâl. Cel mai greu a fost pentru bătrânii pe care viitura i-a prins singuri acasă. Pompierii militari au sărit în ajutorul oamenilor şi de miercuri noapte scot apa din gospodarii.

Femeie: "Nu am putut să mă duc nicăieri. Stau fără pâine de 2 zile şi nici apă nu mai am de unde să iau. S-a rupt malul şi nu mai am de unde să iau. E foarte greu.”

Ploiile abundente din ultimele ore au umflat paraiele din nordul judeţului Vrancea. În zona au fost precipitaţii şi de 90 de litri pe metru pătrat în 24 de ore. În anumite zone apele au acoperit drumul judeţean iar suvoiaele au adus cu ei buşteni din pădure.

Şi judeţul Tulcea a fost încă de azi-noapte sub cod de precipitaţii puternice.

O femeie şi un copil aflaţi într-un autoturism au fost duşi zeci de metri pe câmp cu tot cu maşina de un torent format în urma ploii torenţiale. Cei doi au fost scoşi din maşina de martori şi preluaţi de o ambulanţă fiind în stare de şoc.

Şi litoralul a fost, joi, sub avertizare de inundaţii. Nori negri au acoperi staţiunile din sud, iar ploaia a inundat faleza din Costineşti.

Bărbat: "Dacă mai dura mult rafală aia de ploaie intra până în casa".

Bărbat: "La fiecare ploaie puternică, inundaţie, zona asta din centru că-i mai jos se inundă în permanenţă. Canalizările nu fac faţă."

Vremea extremă a provocat, joi, în doar câteva ore, accidente grave pe șoselele din țară. În Sinaia, un bărbat de 62 de ani a murit după ce maşina pe care o conducea a deparat şi s-a izbit de un autocar, apoi a plonjat într-o râpă. Doi oameni au pierit și în Brăila când microbuzul în care se aflau a intrat într-un TIR.