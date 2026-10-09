Săptămâna 12 – 19 octombrie

În săptămâna 12–19 octombrie, temperaturile vor fi apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă, în toată țara. Precipitațiile vor fi excedentare în regiunile extracarpatice și local în cele centrale, mai ales în sud. În schimb, în vest și nord-vest, cantitățile de precipitații vor fi mai mici decât cele normale.

Vsăptămâna 19 – 26 octombrie

În intervalul 19–26 octombrie, atât temperaturile, cât și precipitațiile se vor situa în jurul valorilor obișnuite pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie

Aceeași tendință este estimată și pentru săptămâna 26 octombrie – 2 noiembrie, când temperaturile medii și cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 2 – 9 noiembrie

Pentru perioada 2–9 noiembrie, meteorologii estimează temperaturi specifice sezonului și precipitații apropiate de normal în cea mai mare parte a țării.