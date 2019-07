Vacanţele cât mai aproape de casă, preferate de români. "Suntem comozi, puturoşi"

Turiştii din toată lumea au ajuns anul trecut la cel mai mare număr de vacanțe din istorie, adică 1,4 miliarde, potrivit Organizaţiei Mondiale de Turism.

Cei mai mulţi au ales Franţa, Spania şi Statele Unite. Dacă vorbim de români, destinaţiile preferate sunt apropiate de casă şi nu prea scumpe: Grecia, Turcia sau Bulgaria.

Turnul Eiffel, Disneyland, plajele luxoase de pe Coasta de Azur, vinul din Bordeux, celebrele lanuri de lavandă din Provence şi nu în ultimul rând plimbările romantice pe străzile Parisului - sunt doar câteva dintre motivele pentru care Franţa este cea mai vizitată ţară din lume.

Turiști: ”Parisul este oraşul dragostei, e văzut ca o destinaţie romantică, plin de cultură. Muzeele sunt gratis pentru tinerii până în 26 de ani şi acesta este un avantaj pentru noi, cumva invita toţi tinerii să viziteze şi să cunoască cât mai mult din istoria Franţei. Aş vrea să vizitez Luvru şi Versailles. Monalisa este principala atracţie şi pe lângă asta aş vrea să mă plimb şi pe Champs Elysees.”

Aproape 90 de milioane de turişti din toată lumea au ajuns în Franţa în 2017, potrivit Organizaţiei Mondiale de Turism. În topul celor mai vizitate țări din lume urmează Spania, Statele Unite ale Americii, China şi Italia.

Dacă vorbim de ţările din care PROVIN aceşti turişti, nemţii sunt cei care călătoresc cel mai mult. Ei au făcut în total 92 de milioane de excursii în alte ţări şi sunt urmaţi de amercani, englezi, şi, surprinzător, polonezi.

Dintre românii care îşi permit măcar o vacanţă pe an, mai puţin de jumătate pleacă în alte ţări. Destinaţiile preferate sunt Grecia, Turcia şi Bulgaria, adică țări apropiate de noi.

Turist: "Suntem comozi, puturoşi, aşa suntem noi. Ar fi ideal să fie şi ieftin, dar nu prea e.”

Totuşi, unii turişti spun că vacanţele în străinătate pot fi şi mai ieftine.

Turist: ”Preţurile sunt mult mai accesibile decât în România. În Grecia, cel mai aproape este Halkidiki. 30-40 de euro pe noapte cazarea. Faţă de România...”

Turist: ”Sunt mult mai diferite, şi preţurile mai bune decât la noi, din ceea ce am văzut, descopăr locurile mai exotice, pe care nu le pot vedea aici.”

Iar Turcia şi Bulgaria, de exemplu, oferă condiţii bune şi pentru copii, spun turiştii.

Turist: ”În România cel puţin nu am găsit spectacole pentru ei, se organizează mai multe şi mi se pare mai ok, în preţul ăla intră toate. Am ales pentru că e ultra all inclusive şi din câte am auzit e mâncarea foarte bună şi preț-calitate ok.”

Cum bugetul este cel mai important aspect pentru români, se pot găsi şi soluţii pentru vacanţe mai ieftine.

Raluca Hatmanu, reprezentanta unei Agenții de Turism: ”Foarte mulţi dintre ei îşi rezervă vacanţă din vreme pentru că în felul acesta beneficiază şi de preţuri mai bune, şi de faptul că pot plăti vacanţa în rate.Transportul cu avionul vine cu un plus la pachetul total, de aceea foarte mulţi turişti români preferă să meargă în vacanţă cu maşina personală. Unii preferă să nu aibă masa inclusă deloc pentru că preferă să stea la o vilă sau la un studio şi să se descurce pe cont propriu.”

Bugetul unui român pentru o săptămână de vacanţă este de aproximativ 450 de euro, potrivit reprezentanţilor agenţiilor de turism.

