Turism altfel la Roma. Moduri mai puțin obișnuite în care poate fi vizitată „Cetatea Eternă”

Italienii organizează tururi ghidate pe scuter, plimbări cu caiacul pe Tibru sau excursii în piețele volante, unde vizitatorii se pot bucura de produse și mâncăruri tradiționale.

Ghidul care conduce un vehicul emblematic al Italiei îi plimbă în ataș pe turiștii care vor să vadă Roma altfel.

Luca Di Trapano, ghid turistic: „Eu, ca ghid, trebuie să privesc în față, dar clientul poate vedea toate monumentele dintr-o perspectivă diferită și are posibilitatea de a admira aproape toate detaliile”.

Turistul poartă căști, pentru a auzi mai bine informațiile oferite, din mers, de ghid. Această variantă de a descoperi Roma a devenit populară în rândul străinilor.

Turist din Los Angeles: „Eu ador vehiculele pe două roți, așa că turul ăsta mi se pare grozav”.

Milioane de turiști vizitează Roma pe timpul verii, sufocând obiective populare precum Colosseumul, Fontana di Trevi sau Vaticanul. Tot mai mulți vizitatori caută totuși să vadă și fețele mai puțin cunoscute ale Cetății Eterne.

Experiențe altfel în capitala Italiei

Drept urmare, sunt tot mai solicitate tururile culinare, fie specializate pe mâncarea de stradă, fie pe restaurante și lecții de gătit. Unii ghizi îi duc pe turiști în vizită la piețele volante din Roma.

Federica Sette, ghid turistic: „E o experiență autentică alături de un ghid local, care vă poate arăta care este esența, adevărata cultură romană”.

Federica duce un cuplu de britanici pe străduțele ghetoului evreiesc și în piața Campo Dei Fiori, unde turiștii pot să mănânce pizza, brânzeturi locale, dar și delicioșii „suppli” sau „arancini”.

Turist: „Am făcut deja toate tururile obișnuite, am mers la Colosseum și la celelalte atracții, așa că am vrut să facem ceva diferit. În plus, îmi place să mănânc, așa că mi s-a părut normal să încerc un tur culinar”.

Străinii pot vedea Roma și de pe apă, în cadrul unui tur de soft rafting pe Tibru, care îi duce pe lângă castelul Sant'Angelo.

Marianna Tedeschi, ghid turistic: „Vezi Roma într-un mod foarte diferit. Nu e ca atunci când o vezi de pe străzile aglomerate. Aici e foarte liniște”.

Această opțiune este populară - spun cei care organizează vizitele - în rândul familiilor cu copii mai mari sau cu adolescenți, plictisiți de plimbările nesfârșite pe străduțe sau de vizitele la muzee.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 14-08-2023 08:43