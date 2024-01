Din ce în ce mai mulți români călătoresc singuri prin lume. Ce recomandă, cu căldură, psihoterapeuții

Inițial în Europa, iar dupa ce văd că totul merge bine se duc și mai departe, spre Africa, Asia și America de Sud.

Bianca a început să călătorească singură în studenție. Acum lucrează în vânzări și social media și spune că cel mai des își planifica vacantele doar pentru ea.

Bianca Oprea: „La început a fost și din cauza faptului că nu aveam atâtea persoane interesate de stilul meu de călătorie și am luat-o ca o oportunitate să învăț lucruri despre mine. Eu una aleg să stau de cele mai multe ori la hosteluri și mereu întâlnesc alte persoane care sunt cel puțin la fel de pasionate ca mine, încă mai am momente în care am anxietate, de exemplu, dacă simt că destinația nu e foarte sigură, dar îmi fac curaj și îmi iau masuri de precauție. Am grija să am net pe telefon, împărtășesc locația cu alte persoane.”

La 22 de ani Raluca a plecat singură la New York, însă de atunci a văzut multe tari din Europa, Asia și Africa.

Raluca Mureșan: „În Asia și America de Sud e foarte normal să întâlnesc persoane care călătoresc solo, mai ales femei. În Africa m-am lovit mai mult de reticiență. Cum adică sunt solo traveler? Chiar nu înțelegeau. Însă, de cele mai multe ori este o aventură plăcut interesantă și mă face să descopăr lucruri și despre mine."

Interesul românilor pentru vacanța pe cont propriu a crescut în ultimii ani. Anul trecut, numărul celor care au căutat pe google „solo travel” a crescut cu 60% față de 2019.

Iar cei care au curajul să plece singuri, pot cere sfaturi sau căuta companie pe grupurile de facebook din care fac parte sute de mii de persoane din toată lumea, sau chiar în locurile în care se cazează.

Indiferent de motivul care ne împinge să plecam singuri într-o vacanță, psihologii spun că în timpul călătoriei vom afla lucruri noi despre noi.

Gabriela Enea, psihoterapeut: „Clienții mei în anumite momente ale vieții privesc cu multă neîncredere. Cum să plec singur în concediu sau într-un moment de descoperire a unor locuri. Hai să ieșim din zona de confort. De cele mai multe ori își găsesc o relație foarte bună sine-sine. Adică se întorc plecând de la întrebarea aș ieși la o cafea cu mine. Răspunsul de cele mai multe e da.”

O vacanță pentru o persoană, poate fi însă mai scumpă decât una în doi sau cu prietenii mai ales atunci când vreți să stați la hotel.

