Ce trebuie să faci pentru a deveni un vlogger de călătorii de succes. Sfaturile celor care au cucerit internetul

Pe internet, conturile în care pasionații de călătorii vin cu ponturi despre zboruri și cazări ieftine, dar și cele în care își povestesc experiențele au tot mai mulți fani. Așa se face că unii trăiesc acum exclusiv din asta.

Raul este inginer constructor, însă pasiunea pentru fotografie și vacanțe i-a adus în online și "titlul" de vlogger de călătorii. Postările sale de pe Instagram cu locuri de cazare și peisaje inedite, multe chiar din România, au stârnit curiozitatea a zeci de mii de oameni.

Raul Dumitru, vlogger de călătorii: "Am făcut multe cursuri online, singur, din care să învăț să editez, să fotografiez și asta se și vede în videourile pe care le postez".

Marcel Marian, în schimb, călătorește de 15 ani. A început să posteze pe rețelele de socializare tot ce experimentează abia de trei la îndemnul prietenilor, și nu a durat mult până când a devenit un guru pentru cei care își doresc vacanțe cat mai putin costisitoare. Numai pe contul de pe YouTube are aproape 90.000 de abonați.

A renunțat la atelierul in care repara telefoane din Hunedoara, iar acum 4îpatru luni din an este plecat.

Deși 2024 abia a început, a trecut deja prin Abu Dhabi, Maldive, Kuala Lumpur, Brunei si Bali, iar acum este în Tasmania.

Marcel Marian, vlogger de călătorii: "Pot să spun că în ultimii trei ani de zile mi s-a schimbat viața, de când am început să fac YouTube. Înainte reușeam să călătoresc doar două luni pe ani, zece luni munceam. Tot conținutul de pe canal este făcut cu telefonul mobil, nu am cameră, nu am laptop și totul este făcut de pe telefon. Călătoresc low cost. Reușesc să mă susțin din venitul pe care îl am din YouTube. Din donațiile pe care le primesc, câteodată îmi iau câte o cazare mai bună".

Ponturi pentru familiile cu copii

Cum din ce în ce mai mulți români vor să își plănuiască singuri vacanțele acesti vloggeri sunt de mare ajutor. Dana Constantin, de pildă, le dă ponturi familiilor care au copiii.

Dana Constantin, creator de conținut: "Noi ne-am făcut și o comunitate de familii călătoare. Lumea din jurul nostru caută informații despre ce unde, cum, ce să vadă. Cei care sunt la început de drum, cu copii mici, caută informații practice despre ce ar trebui să ia cu ei în bagaj pentru copii, care sunt condițiile de călătorie".

De cel mai mare succes se bucură cei care știu să ne învețe cum să găsim bilete de avion și hoteluri cât mai ieftine.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 27-01-2024 19:36