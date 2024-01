Cum arată trenul abandonat, transformat într-un hotel de lux. Este compus din zeci de apartamente moderne și o piscină | FOTO

Kruger Shalati: The Train on the Bridge este un hotel situat în Skukuza, în Parcul Național Kruger, una dintre cele mai mari rezervații de vânătoare din Africa și parte a unui sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.

Hotelul este compus dintr-un set de vagoane de tren renovate în 24 de suite moderne, cu balcoane și o piscină cu vedere la râul Sabie, oferind cazare de lux și o priveliște intimă asupra vieții sălbatice, inclusiv a celor „Big Five” africane - lei, leoparzi, rinoceri, elefanți și bivoli.

Jerry Mabena, CEO al Motsamayi Tourism Group, care deține hotelul, spune că proiectul se întoarce la primele zile ale parcului, când trenurile cu abur traversau Kruger în anii 1920 pe linia de cale ferată Selati.

Trenurile au fost cândva vitale pentru turiștii care aveau acces la Kruger și chiar parcoteau peste noapte pe același pod unde se află astăzi hotelul. O nouă linie de cale ferată construită la marginea Kruger în anii 1970 a scos linia și podul Selati din uz, dar în 2016 s-a născut ideea de a restabili podul la gloria sa de altădată.

„Scopul nostru a fost să reconstituim experiența într-o formă sau alta”, spune Mabena. „Când am avut oportunitatea să achiziționăm vagoane vechi depozitate de Transnet - operatorul nostru de logistică pe calea ferată din Africa de Sud - nu am putut spune nu ideii”.

Vagoanele au fost renovate într-un stil modern, oferind o experiență de neuitat pentru oaspeți. Principala atracție este reprezentată de fauna sălbatică, permițându-le vizitatorilor să-și petreacă întreaga zi relaxându-se pe balcoane sau înotând în piscină, în timp ce se bucură de peisajul înconjurător.

După întârzieri provocate de pandemia de Covid-19, hotelul și-a deschis porțile în decembrie 2020, și acum se bucură de al patrulea sezon în care le oferă oaspeților săi experiențe de neuitat.

Sursa: CNN Etichete: , , , , Dată publicare: 24-01-2024 20:34