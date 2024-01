Jamie Dornan, aproape ucis de o omidă. Ce s-a întâmplat cu actorul din „50 Shades of Grey”

Smart a trebuit să fie dus la spital după ce a avut și el aceleași simptome în timp ce se aflau împreună în vacanță la o stațiune de golf.

Smart a rememorat calvarul în cadrul podcastului BBC „The Good, the Bad and the Unexpected”, susținând că inițial au crezut că nu se simțeau bine pentru că au băut prea mult cu o seară înainte. Cu toate acestea, au aflat în cele din urmă că problemele lor de sănătate au fost cauzate de omizile procesionare, cunoscute ca fiind toxice, scrie Hindustan Times.

Smart și-a amintit cum, la doar o zi de la începerea vacanței lor, a simțit „furnicături în mâna stângă și gâdilături în braț”, care l-au făcut să creadă că este „semnul începutului unui atac de cord”. „Acum, eu sunt un tip destul de sănătos, dar odată ce începi să te gândești că ai suferit un atac de cord, ești destul de sigur că te convingi singur că ai unul”, a spus el.

Smart a fost dus de urgență la spital și, în cele din urmă, a fost externat. El s-a întors la hotel și l-a găsit pe Dornan bolnav de data aceasta. „Jamie a spus: 'Doamne sfinte. Gordon, la aproximativ 20 de minute după ce ai plecat, mi-a amorțit brațul stâng, mi-a amorțit piciorul stâng, mi-a amorțit piciorul drept și m-am trezit în spatele unei ambulanțe'”, și-a amintit Smart.

„Oricum, când a părăsit spitalul, paramedicii i-au cerut un selfie, ceea ce este într-adevăr ce îți dorești când ești scos într-un scaun cu rotile din spital”, a spus el.

Medicul l-a sunat pe Smart săptămâna următoare și a dezvăluit că omizile toxice ar fi putut să le provoace coșmarul. „Și se pare că există omizi pe terenurile de golf din sudul Portugaliei care au omorât câinii oamenilor și au provocat atacuri de cord la bărbați în vârstă de 40 de ani”, a împărtășit el.

„Se pare că ne-am atins de omizi procesionare păroase și am fost foarte norocoși că am ieșit cu viață din asta”, a adăugat el. „Deci asta este povestea mea. Vestea bună este că nu a fost o supradoză de cofeină, nu a fost o mahmureală - a fost o omidă otrăvitoare, toxică”.

Sursa: Hindustan Times Dată publicare: 23-01-2024 21:45