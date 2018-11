Reacţia unor turişti străini ajunşi prima dată la târgul de Crăciun din Sibiu

Se apropie Crăciunul cu târgurile speciale în care găsim printre altele, vin fiert, turtă dulce cu scorţişoară şi ciocolată de casă.

Vineri seară, Sibiul a dat startul. Piaţa Mare a fost luminată de mii de beculeţe. Nu au lipsit nici trenuleţele pentru cei mici, dar şi mâncărurile tradiţionale.

Ca la un semn la ora 19 mii de beculeţe s-au aprins. Clădirile care înconjoară piaţa s-au transformat că în basme, în căsuţe de turtă dulce, iar zăpadă virtuală, bradul ecologic înalt de 13 metri şi patinoarul în aer liber au completată tabloul de iarnă.

"Am auzit că Sibiul are unul dintre cele mai frumoase târguri de sezon din România şi am decis să venim la deschidere. Şi e uimitor din ce am văzut până acum, vrem să vedem mai mult şi o să o luăm la pas”, spune un cuplu de turişti străini.

Copii dar şi adulţii au fost de-a dreptul cuceriţi de Caruselul amplasat în Piaţă, dar şi de trenuleţele cu vagoane. Chiar şi aşa, cei mici au rămas cu gândul tot la Moş Crăciun.

Cele 110 căsuţe de lemn pline doldora de dulciuri, ori mancăruri româneşti sau de inspiraţie bavareză şi ungureasca le-au lăsat gura apă vizitatorilor. Şi decoraţiunile făcute cu măiestrie, perfecte pentru pregătirea casei de sărbători, i-au încântat pe turişti.

Târgul se afla la cea de-a 12-a ediţie şi are porţile deschise până pe 3 ianuarie.