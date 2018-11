Obicei costisitor al românilor, de Crăciun. Plătesc sute de lei pentru "amintiri de neuitat"

Pro TV

Chiar dacă mai este mai bine de o lună până la Crăciun, studiourile foto au început să fie din ce în ce mai pline. Clienţi de toate vârstele vor să rămână cu o amintire de neuitat, aşa că apelează din timp la fotografii profesionişti.

Şi pentru a ţine piept competiei, aceştia vin cu decoruri de poveste şi ţinute tematice.

Într-un decor parcă desprins din poveşti, o familie din Iaşi a vrut să rămână cu o amintire de neuitat, aşa că a ales o şedinţă foto cu tematica de Crăciun.

Gheorghiţă Sandu: "Am încercat să ne programăm în decembrie şi nu era loc. A zis că dacă vreau vin cu o lună înainte şi facem. Mama mea e plecată în afară. Vă daţi seama, îi trimit un album printat."

Clienţii au posibilitatea să aleagă pentru copii, costumaţie cu tematica de Crăciun, iar pentru ei, diferite accesorii. Apoi, în funcţie de preferinţe au de ales între 4 decoruri: în pădure, cu sania lui Moş Crăciun, prin zăpadă sau lângă şemineu.

Raluca Sandu: "Am ales să optăm pentru ţinute pentru bebe. Am făcut în toate cadrele posibile, în toate cele patru scene pe care le are puse la dispoziţie."

Paul este din Iaşi şi a început să facă fotografii cu tematică de Crăciun în urmă cu patru ani. Pe atunci, cererea nu era foarte mare, spune el.

Paul Pădurariu, fotograf: "A crescut oferta fiindcă a crescut cererea. Programările au început din septembrie, m-am mirat şi eu când au început să sune telefoanele. Momentan avem undeva la 70% rezervări".

Şi Claudiu a început anul acesta să facă fotografie tematică. Până acum a investit în decoruri peste 2500 de lei şi spune că va mai cheltui încă pe atât.

Claudiu Grădinaru, fotograf: "Până în 22 decembrie tot vom face şedinţe foto. Ei întreabă de décor, de accesorii şi ce le putem oferi în plus la studio."

O şedinţă foto profesionistă începe de la 250 de lei şi poate ajunge la 2500 de lei, în funcţie de preferinţe.

