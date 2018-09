Povestea lui Jim, un scoțian care a investit 250.000 de euro în zacuscă

Pro TV

Reţetele autentice de dulceţuri, gemuri şi zacusă îi ajută pe mulți români să obţină atestate de produse tradiţionale și să dezvolte o afacere.

În Bucovina, de pildă, oamenii s-au unit în asociaţii şi au reuşit să ajungă mai uşor pe piaţă, în supermarketuri şi la târgurile de profil. Inspiraţi de gusturile româneşti, unii străini au învățat și ei să prepare asemenea bunătăți cu fructe și legume, găsite în gospodăriile localnicilor şi în pădurile noastre.

În Saschiz - Mureş, găsim un scoţian care a investit 250.000 de euro într-o afacere românească. Prelucrează legumele şi fructele din gospodăriile localnicilor şi face din ele dulceţuri, sosuri şi zacuscă. Prima reţetă a primit-o de la o gospodină din zonă.

Scoțian: „Este un amestec de legume, din roşii, ardei, ceapă, vinete, toate sunt adăugate tipic românesc."

Vecinii spun încântaţi că Jim a învăţat să pregătească o zacuscă excelentă.

Citește și Afinele de cultură românești ar putea să ajungă și în marile magazine. Inițiativa proprietarilor

Turist american: „Am venit din Statele Unite, din Seattle. Este pentru prima oară când mă aflu în România şi gust zacuscă cu ciuperci. Îmi place mult, mai ales că sunt fan ciuperci."

Pro TV

Turistă străină: „Este foarte bună, e puţin iute, dar delicioasă."

De la Jim a cumpărat inclusiv Prinţul Charles al Marii Britanii, care îndrăgeşte Saschizul.

Jim Turnbull: „Când am exportat pentru prima oară în Anglia nu am avut foarte mare succes, dar am găsit o reţetă, cu vinete coapte, care acum este preferata englezilor."

În Apuseni, turiştii cer mereu dulceaţă de ardei iute. O doamnă combină reţetele româneşti cu cele franţuzeşti şi adăugă şi merişoare.

Turist: „Are un gust pe care nu l-am mai simţit, e prima dată. E dulce-iute, nu se aseamănă cu dulceţurile noastre."

Cristina Nicola, producător dulceţuri: „Are textura catifelată şi fină uşor iute. Dulceţurile ajung în ţară, dar şi în străinătate, în comunităţile de români din Spania, Italia."

La fel de apreciate sunt dulceţurile de roşii, păpădie, flori de liliac sau din lapte. Preţurile pornesc de la 14 lei, pentru un borcan de 100 de grame.

În Bucovina, Cristina vinde 250 de grame de dulceaţă de cireşe albe amare cu 25 de lei. Are atestat de produs tradiţional, alături de alte cinci dulceţuri de fructe.

Reporter: „Unde le vindeţi?”

Cristina Șalgău, producător tradiţional de dulceţuri: „Prin târguri şi de acasă. Lumea ne cunoaşte, suntem foarte cunoscuţi în zonă. Dulceaţă de cireşe amare albe numai la noi, în Bucovina, se găseşte."

În Bucovina, producătorii s-au unit în asociaţii şi astfel au acces mai ușor pe piaţă. Îşi promovează produsele inclusiv online şi vând şi în străinătate.

Georgeta: „Avem dulceaţă de fragi, de afine, de zmeură şi de mure. Mai avem sirop de mentă, păducel, de muguri de brad, de pin, catină.”

Georgeta Zancu, producător dulceţuri şi siropuri din fructe de pădure: „Nu este neapărat o afacere. Aş putea spune că este o mare plăcere să fac asta."

Familia Rusu are atestat de produs tradiţional pentru dulceaţă de trandafiri.

Mihaela Rusu, producător dulceţuri: „Este o afacere de familie pe care am făcut-o împreună cu soţul şi copii, ne ajută la îngrijirea butaşilor, la recoltare şi procesare mai departe. Bunicii ne făceau dulceaţă de trandafiri, cozonacul cu dulceaţă de trandafiri şi atunci am vrut să păstrăm tradiţia."

Familia Rusu mai vinde şi oţet din petale de trandafiri, apă şi sirop de trandafiri, dar şi petale uscate pentru ceai.

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer