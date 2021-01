Numărul de turiști din Poiana Brașov rămâne ridicat. Andrei a făcut școală online de pe pârtie

O săptămână aglomerată tocmai s-a încheiat la munte, dar se pare că începe și un weekend la fel de aglomerat.

Anunțul meteorologilor, că vor urma zile foarte călduroase pentru sezonul rece, i-a făcut pe iubitorii sporturilor de iarnă să meargă la munte.

Aceștia s-au grăbit să urce pe pârtii, cât timp zăpada mai este încă bună de schiat.

Aglomerația din Poiana Brașov a devenit deja o obișnuință, atât pentru turiștii care vin în această stațiune, cât și pentru oamenii care locuiesc în zonă. Această înghesuială este determinată în mare parte de restricțiile impuse de pandemie. Într-o gondolă, deși capacitatea este de 6 persoane, nu au voie să intre decât 4.

Zecile de minute de așteptare la cozi au fost însă compensate de momentele petrecute pe pârtie. Andrei a schiat vreme de 4 ore, după care - frânt de oboseală - s-a întins în mijlocul pârtiei, unde s-a și odihnit. Pentru el a fost ultima zi de schi, după o săptămână în care și-a prelungit vacanța.

Andrei Apostol: "Am fost învoit de la școală, asta a fost partea bună, doar că azi am intrat la o oră de biologie.

Reporter: De pe pârtie?

Andrei Apostol: Da, de pe pârtie.

Reporter: Știau colegii unde ești?

Andrei Apostol: Da, majoritatea știau, pentru că am scris pe grupul clasei că plec la munte. Au fost geloși câțiva, dar na, n-am ce să le fac acum.”

Nici centrele de închiriat echipamente nu au fost ocolite de turiști. Din contră, angajații lor au lucrat la foc continuu. Oferta este una destul de diversă și se pliază în funcție de nivelul la care se află clientul: începător, mediu sau avansat. Prețurile pornesc de la 60 de lei pentru un echipament complet.

Pentru zilele următoare, meteorologii anunță în continuare vreme bună, iar temperaturile vor urca până la 6 grade Celsius în Poiana Brașov. Asta înseamnă că zăpada ar putea să se subțieze destul de mult pe pârtiile care se află la o altitudine joasă.