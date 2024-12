Mii de turiști petrec Crăciunul în Maramureș, iar mulți dintre ei au petrecut Ajunul pe pârtie. Patru nopți costă 2.000 lei

În timp ce unii au optat pentru tradiții și mâncăruri ca la mama acasă, alții și-au petrecut Ajunul pe pârtie.

La o pensiune din Borșa, primii turiști au ajuns luni seară. Marți s-au trezit devreme pentru pomana porcului.

Iulia și soțul au venit cu cele 3 fetițe și alți prieteni de familie, tocmai din Mioveni, județul Argeș.

Iulia Stanca, turistă: „Ieri am fost pe pârtie, astăzi am ales să stăm aici să ne bucurăm de tradiții. Am băut un vin, am mâncat gogoși.”

Și un domn a venit cu soția lui tocmai din Constanța.

Bărbat: „Anul ăsta am zis să facem Crăciunul mai altfel, să nu-l mai facem acasă. Copiii au plecat afară și, decât acasă singuri, mai bine aici cu alte familii.”

După ce au mâncat, au încins o horă, ca să se mai încălzească.

Alți turiști și-au petrecut Ajunul de Crăciun pe pârtie. Aici plătesc 180 de lei pentru o zi de schi.

Familie: „Am mai fost o dată acum doi ani, ne-a plăcut și am venit mai mult pentru cea mică. Azi la schi, la sanie, un vin fiert.”

Bărbat: „Am venit 4 familii cu copii, cu soții, la un vin fiert și un purcel tăiat, la șorici.”

În Borșa, aproape toate locurile de cazare sunt ocupate. Pentru patru nopți cu demipensiune o persoană plătește în medie 2.000 de lei.

