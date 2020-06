Grecia se redeschide pentru turiști. Auto-izolarea la destinație sau la întoarcerea acasă nu mai este obligatorie

Începând de astăzi, turiștii din majoritatea țărilor europene, inclusiv România, pot merge în vacanță în Grecia, fără să fie siliți să se auto-izoleze, nici la destinație, nici la întoarcerea acasă.

Într-o primă fază, vor exista numai zboruri spre Atena şi Salonic, în timp ce aeroporturile regionale din restul Greciei urmează să se redeschidă la 1 iulie.

Printre țările exceptate deocamdată de la această măsură de deschidere se numără Marea Britanie.

La o populație de 11 milioane de oameni, Grecia a raportat sub 200 de decese cauzate de COVID-19.

Pasagerii care provin din vestul Europei vor fi supuşi unor teste la sosirea în Grecia, iar pentru ceilalți se are în vedere testare aleatorie. Orice turist care se va infecta pe teritoriul Greciei va trebui să între în izolare pentru 14 zile la un hotel, pe cheltuiala statului elen.

Sonja Skeistrand Sunde, reporter TV 2 Norway: „Puteți garanta că această plajă e liberă de coronavirus?”

Nikos Venieris, Akti Tou Athens: „Nu cred că putem garanta nimic. Ce pot garanta 100% e că facem toate eforturile să ținem virusul departe”.

Antonis Kollidas, Elysium Travel: „În ultimele trei luni am avut venituri zero, am pierdut 100%. Sperăm că de luna viitoare să ne urnim puțin din loc. Anul acesta nu-mi propun decât să supraviețuiesc, pentru că am băgat toate economiile în agenție. Avem sentimentul că abia am scăpat de o criză și a început alta. Niciun răgaz între ele”.

Guvernul elen a trimis aproape 700 de medici și asistente la unităţile medicale din insulele din Marea Egee şi Marea Ionică, pentru a oferi garanţii suplimentare străinilor că își pot face din nou concediul în siguranţă acolo. De asemenea, sunt disponibile 450 de paturi la terapie intensivă în cazul în care oaspeții se îmbolnăvesc.

Personalul hotelier va fi supus regulat testelor. Fiecare hotel trebuie să aibă angajat un medic și să rezerve câteva camere pentru eventuala izolare a celor testați pozitiv.

Kyriakos Mitsotakis, premierul grec: „Nu mă interesează să fac din Grecia destinația numărul 1 din Europa. În schimb, mă interesează să fac din Grecia cea mai sigură destinație din Europa. Și, pe masură ce ne deschidem țara tot mai mult, turiștii vin, iar situația rămâne bună, sunt sigur că spre sfârșitul verii, dar și în septembrie și, de ce nu, în octombrie, oamenii vor fi dispuși să-și rezerve vacanțe pe final de sezon. Încercăm să salvăm ce se poate, pentru ca sezonul să nu fie complet pierdut”.

George Louis, proprietar de cafenea: „Trebuie s-o luăm pas cu pas. În primul rând, să avem grijă de propria sănătate și apoi de sănătatea turiștilor. Până acum, la noi, aici, în Santorini, nu a murit nimeni de COVID-19”.

Turismul asigura peste 20% din PIB-ul Greciei și toți cei din industrie așteaptă cu sufletul la gură întoarcererea oaspeților.