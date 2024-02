Elevii au intrat într-o vacanță de o săptămână, așa că turiștii au luat cu asalt stațiunile montane. Cât costă un sejur

Cele mai multe familii au ales stațiunile de munte, unde încă e zăpadă, deși, temperaturile în miezul zilei depășesc 10 grade celsius. Poiana Brașov este ocupată 100% chiar dacă, prețurile au rămas ca în timpul sărbatorilor de iarnă.

Cu peste o jumătate de metru de zăpada, soare generos și cer senin, Masivul Postăvaru a dezvăluit turiștilor o priveliște memorabilă. Pârtiile sunt pline de copii veniți în vacanță la schi iar părinții recunosc că și-au luat și ei concediu că să se bucure împreună.

Reporter: Cum e pârtia?

Copii: Un pic tare, dar bună de schiat. Am căzut toată grupa, inclusiv instructorul dar, nu-i nimic!”

Părinte: „Am venit în vacanță pentru ca am adus-o pe fetița noastră cea mare la schi, în tabăra de schi și am profitat două zile ca să vadă și cea mică zăpada.”

Pentru copii, o săptămâna în tabăra de schi, cu cazare, masă, echipament, instructor și transport, costă între 2.500 și 3.000 de lei. Pentru părinti, același sejur se ridică la aproape 2.000 de lei de persoană.

După mai mulți ani de schiat în Franța, două familii de britanici au venit pentru prima oară în Carpații României. Au ales Poiana Brașov în primul rând pentru preț.

Turist: „Este foarte scump în Alpi, în Elveția, Franța, Austria costă o grămada de bani. Aici e puțin mai ieftin și e minunat, țara e foarte frumoasă și ne-ar face plăcere să ne întoarcem.”

Copil: „A fost foarte bine. În prima zi am avut un instructor care m-a invațat să schiez. A doua zi a plouat și nu am venit. Dar, după aceea am stat doar pe pârtie.”

Aglomerația le dă de lucru salvamontiștilor care au avut intervenții și pe pârtiile de schi dar și pe cele de săniuș.

Nicușor Jinga, Salvamont Poaina Brașov: „Copiii au o formă de teribilism, părăsesc pârtiile de schi acestea puțin aglomerate, își caută libertatea în afara pârtiilor și apar accidente și avem accidente de tot felul.”

Sunt șanse mari ca la munte, stratul de zăpadă să reziste toată săptămână viitoare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 17-02-2024 19:11