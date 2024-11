Primele sticle de vin Beaujolais din producția 2024 au fost destupate în Franța. De ce este faimos în întreaga lume

Rodrigue Guillet, directorul adjunct al restaurantului, lovește o tigaie pentru a atrage atenția clienților: „Doamnelor și domnilor, este timpul să sărbătorim deschiderea noului Beaujolais din 2024!”

În fiecare an, a treia zi de joi din luna noiembrie este una importantă în calendarul pasionaților de vinuri franțuzești. În toată Franța au loc petreceri dedicate faimosului vin Beaujolais, originar din estul Hexagonului.

Un asemenea eveniment a fost pus la cale într-un local din Paris, unde clienții s-au putut bucura de această licoare fără să plătească. Iar trei norocoși au plecat acasă cu sticle râvnite de mulți.

Premiile au fost oferite de un viticultor cu podgorii în nordul orașului Lyon, care spune că un sfert din producția sa din acest an este Beaujolais - tip de vin tot mai căutat.

Gilles Gelin, producător de vin: „Este o provocare tehnică destul de mare, pentru că a face vin într-o lună și jumătate este foarte complicat. Să faci un vin grozav prin maturare timp de doi sau trei ani nu este neapărat ușor, dar ai timp să o faci. Aici trebuie să fii precis, riguros, iar vinul trebuie să aibă un gust bun în ziua cea mare”.

Mai ales că anul acesta nu a fost unul ușor pentru viticultori.

Gilles Gelin, producător de vin: „Am lucrat într-un an complicat, așa că da, am avut multe îndoieli. Am fost norocoși să avem o lună august foarte frumoasă și o lună septembrie frumoasă, așa că am ajuns cu o recoltă mai bună decât am fi crezut în iulie, asta e sigur”.

Prezentarea noului Beaujolais este unul dintre cele mai mari evenimente din lumea viticultorilor. În fiecare an, jumătate din producție este pentru export. Principalele destinații sunt Japonia, Statele Unite și Marea Britanie.

