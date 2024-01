Care sunt cele mai căutate destinații pentru sezonul estival 2024. Românii și-au făcut rezervări deja, de câteva luni

Prețurile pot fi reduse și la jumătate. Agențiile de profil ne sfătuiesc să ne grabim dacă avem planuri pentru la vară - o dată pentru că vom plăti mai puțin, dar și pentru că pachetele se vând imediat. Deja în unele destinații nu mai sunt locuri libere.

Cele mai căutate destinații pentru sezonul estival sunt cele călduroase, cum sunt Turcia, Grecia, Tunisia, Egipt, Cipru ori Spania. Rezervările early booking au început încă din toamnă, iar în prima jumătate a lunii ianuarie interesul a crescut și cu 50 de procente.

Cosmin Marinof, reprezentant agenție de turism: „Sunt discounturi foarte mari, până la 50% din tariful cazării. Ca atare cea mai aleasă destinație în acest moment este Turcia, pentru că și hotelierii turci sunt cei care oferă cele mai mari discounturi. Cred că gradul de umplere al tuturor charterelor este mult superior altor ani. Sunt date în acest moment la final de iunie unde nu mai sunt locuri. Se întâmpla și anii anteriori, dar nu așa de devreme. În general, încă românii merg 7 zile, dar încep să apară sejururi de 9 zile, de 14 zile sau chiar mai lungi”.

A crescut și numărul vacanțelor planificate într-un an. Iar luna viitoare va avea loc și Târgul de Turism ocazie cu care agențiile se vor întrece în ofertele pentru vară.

Marius Berca, reprezentant agenție de turism: „Pentru cine merge în Turcia, să zicem in luna mai, pachetele pleacă undeva de la 435 euro pentru 7 nopți de cazare pe un hotel de 5 stele cu all inclusive, iar în timpul sezonului poate să ajungă la 600-700 de euro. Pachetele pentru Creta, de exemplu, pleacă de la 345 euro pentru 7 nopți de cazare la un hotel de 3 stele cu mic dejun inclus. Undeva la 3-4 vacanțe pe an într-o destinație traditională, cum e Grecia sau Turcia”.

Oamenii caută și destinațiile exotice, care costă însă mai mult. Un sejur de 7 nopți în Maldive, de exemplu, poate depăși 4 mii de euro, cu zbor, cazare și mese incluse.

Și pe litoralul nostru rezervările au început încă de câteva luni. De pildă, un hotel de 4 stele din Mamaia este deja ocupat în proporție de 50% în perioada iunie-august, iar la o altă unitate de cazare, au fost turiști care din vară au plecat deja cu rezervare făcută pentru 2024.

Românii care aleg un sejur de cel putin 5 nopți până la sfârșitul lunii ianuarie beneficiază de tarife cu 20% mai mici chiar și pentru mijlocul sezonului estival.

Dată publicare: 21-01-2024 18:20