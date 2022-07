Doi youtuberi români au plecat în aventura vieții: Vor străbate Africa de la nord la sud

Cei doi vor străbate Africa de la nord la sud și vor traversa Sahara prin mijlocul deșertului într-o mașină de teren cu o cabină adițională construită chiar de către ei.

Youtuberii sunt cunoscuți datorită filmărilor realizate în alte locații mai puțin accesibile călătorilor de rând. Au fost în Coreea de Nord și la Cernobîl.

Alecsandra și Adrian Moldovan au aproape 100 de mii urmăritori pe canalul lor de Youtube unde postează videoclipuri de călătorie. Ei au devenit cunoscuți datorită filmărilor din Coreea de Nord și Cernobîl care au strâns milioane de vizualizări.

Cei doi vor parcurge în total 30 de mii de km, iar expediția nu va fi pe o rută obișnuită. Vor traversa Sahara prin mijlocul deșertului. Este un traseu periculos unde temperaturile ajung vara și la 50 de grade și pe care nu s-a aventurat până acum nici un român. Cei doi vor ajunge și în junglă, vor trece din Nigeria în Camerun în plin sezon ploios.

Alecsandra Moldovan: „Oricum la început mi-a prezentat doar părțile frumoase că o să mergem, o să interacționăm cu culturi diferite tradiții și m-am gândit mai mult la partea asta. Nu vreau să mă gândesc la pericole. Îl las pe el să se gândească sunt sigură că a găsit rezolvare.”

Alecsandra și Adrian vor străbate continentul african cu o mașină de teren pe care au construit o cabină, ce le va ține loc de casă.

Adrian Moldovan: „Este apartamentul nostru de cinci stele pentru următoarele șase luni. Are un pat care se trage și are doi metri ca să fie confortabil. Avem un frigider imens pentru a ne pune la adăpost de bolile pe care le-am putea lua de la alimentele nesănătoase de acolo și un ventilator ca să nu murim la 50 de grade în Sahara și a fost tot ce am putut să facem”.

Bogdan David - constructor cabină: „Partea cea mai dificil de construit a fost capacul, doarece este mobil, nu am avut posibilitatea să facem o chestie hidraulică sau automatizată, să ridicăm capacul în sus și atunci am avut o provocare să fixăm pânza de cort pe capac și să etanșăm atât de bine încât să nu intre ploaie, vânt, praf”.

Ei au pornit de pe platoul din fața primăriei Arad unde au fost prezenți prieteni și rude care le-au urat noroc în noua lor călătorie.

Bărbat: „Cred că este curaj ca al copilului meu de trei ani inconștiență maximă, dar totodată o aventură faină. Îi urmăresc pe Internet, cred ca o să reușească. Ce-și propun aia fac”.

În cele șase luni cât va dura expediția lor, cuplul va posta filmulețe cu cele mai importante momente din aventura lor pe care oamenii le pot urmări in mediul online.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , , Dată publicare: 13-07-2022 08:12