Distracție în prima zi din an pe pârtiile de schi. Unii turiști au fost amendați de Poliție

Pârtiile de la munte au fost marți pline cu oameni care au vrut să înceapă anul în aer liber. În timp ce unii s-au dat cu schiurile ori cu sania, alţii şi-au făcut încălzirea pentru încă o seară de distracţie, cu un pahar de vin fiert.

După o noapte în care au petrecut intens, cei aflaţi la munte, în Buşteni, au luat-o de la capăt cu distracţia.

În timp ce la terase au curs râuri de vin fiert, pe părţii - romanii dornici de mişcare s-au dat cu sania şi cu schiurile.

Nu toată lumea a mers pe părţii cu gândul să facă sport. În timp ce unii s-au ocupat o vreme cu live-urile pe internet, alţii au urcat la altitudine hotărâţi să petreacă.

Şi în Poiana Braşov pârtiile au fost pline.

Schior: "Am stat până dimineaţa la petrecere. Am mâncat mult. Şi am venit şi noi un pic cam târziu să ne dăm.”

Aglomerate au fost şi parcările, nu doar pârtiile. Iar cei care şi-au lăsat maşinile la întâmplare au fost amendaţi.

"1.000 de lei? E cam mult!! 200 de euro.

Dar aţi parcat ilegal...

Vă cred, dar e cam mult, am parcat unde am văzut şi eu un loc liber. Nu am început chiar bine anul.”

La munte, petrecerile vor continua şi marți seară.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia Stirile ProTV pentru telefoane Android si iPhone!