Cum să folosești eficient serviciile de ride-sharing în străinătate. Cele mai populare aplicații pentru o vacanță

Turiștii nu mai trebuie să aștepte autobuze care poate nu vor mai veni, să piardă bani cu mijloace de transport turistice sau să oprească taxiuri pe stradă conduse de persoane care s-ar putea să nu aibă cele mai bune intenții (sau care poate nu sunt taxiuri autorizate).

Uneori, aceste mijloace de transport sunt cele mai sigure și pot să nu coste prea mult în plus față de autobuze sau metrouri. Iată cum să folosești eficient aplicațiile de ride-sharing în străinătate

Avantajele utilizării aplicațiilor de ride-sharing în străinătate

Aplicațiile de ride-sharing pot oferi călătorilor siguranță prin intermediul șoferilor verificați, funcții de siguranță cum ar fi partajarea cursei și opțiuni de plată aprobate în aplicație, cu posibilitatea de a contacta serviciul pentru clienți dacă ceva nu merge bine.

Nu numai atât, dar multe aplicații de ride-sharing oferă astăzi traducere în aplicație pentru mesaje, așa că, dacă ești într-o țară străină unde nu înțelegi limba, poți comunica cu ușurință.

Dacă călătorești singur, toate aceste funcții pot fi un mare avantaj, permițându-ți să călătorești mai liber, fără teama de a fi păcălit, și să ajungi acasă în siguranță după o noapte în oraș.

Cu toate acestea, există încă multe aspecte de luat în considerare dacă planifici să folosești ride-sharing când călătorești.

Folosirea aplicațiilor de ride-sharing comparativ cu taxiurile locale și transportul public

Nu există nicio îndoială că transportul public va fi aproape întotdeauna mai ieftin decât majoritatea opțiunilor de ride-sharing și taxiurile locale. Cu toate acestea, nu poți învinge conveniența, confortul și siguranța unui ride-sharing.

Când călătorești, ești și mai vulnerabil deoarece ai obiecte de valoare cu tine și poate nu cunoști zona sau limba. Călătorii singuri pot, de asemenea, să se simtă mult mai în siguranță folosind ride-sharing noaptea târziu în comparație cu transportul public târziu sau să urce într-un taxi cu un șofer despre care nu știu nimic și nici sistemul de plată nu este prea bine definit.

Asigură-te că citești pe forumurile locale despre cum este să folosești ride-sharing în orașul ales. Poți comite o gafă socială fără să știi. De exemplu, trântirea ușii mașinii prea tare în Mexic este considerată incredibil de lipsită de respect. În schimb, închide-o ușor dar ferm. Oricum este mai bine pentru mașină.

Cu toate acestea, există cazuri în care ride-sharing poate să nu fie cea mai bună opțiune într-o anumită zonă sau pentru situația ta particulară.

De exemplu, dacă bugetul este o prioritate și te simți în siguranță făcând acest lucru, taxiurile pot fi uneori opțiunea mai bună. Doar întreabă un localnic care este un preț bun pentru un taxi în zona ta și întreabă șoferul de taxi pentru prețul către destinația ta înainte de a te urca în mașină.

Cum să folosești eficient aplicațiile de ride-sharing în străinătate

Uber și Bolt sunt cele mai comune aplicații de ride-sharing de pe piață. Cu toate acestea, în unele locuri, acestea sunt indisponibile.

Dar există alternative de ride-sharing disponibile în aceste țări. Să luăm Italia ca exemplu. Momentan, prezența Uber în țară este puțin incertă. Există într-o anumită măsură, dar a fost mult timp considerată un serviciu nereglementat, deși Reuters a raportat în 2022 că Uber a semnat un acord cu cea mai prolifică companie de taxiuri din Italia, astfel încât șoferii consacrați să poată folosi platforma. De asemenea, poți opta să folosești aplicația locală de ride-sharing europeană, FreeNow (cunoscută anterior ca MyTaxi). Aplicația este disponibilă în 10 țări din Europa, inclusiv Germania, unde Uber este interzis în multe orașe.

Această aplicație te conectează direct cu șoferii de taxi, la fel ca Uber, și îți permite să soliciți curse la fel de ușor ca orice aplicație majoră de ride-sharing. Poți lăsa recenzii și da bacșiș pentru serviciu excelent, dar poți și raporta șoferii pentru comportament necorespunzător și contacta suportul dacă ai probleme.

Indicațiile de pe Google Maps pot fi, de asemenea, un loc bun pentru a verifica ce opțiuni sunt disponibile, navigând la fila de indicații pentru taxiuri (în dreapta filei de indicații pentru mers pe jos). Google Maps va prezenta câteva aplicații de rideshare care sunt cunoscute că sunt disponibile și chiar estimări de prețuri cu linkuri pentru a descărca aplicația corespunzătoare.

Iată câteva dintre cele mai bune aplicații de rideshare de luat în considerare data viitoare când călătoriți în străinătate.

Grab (Asia de Sud-Est)

Grab este o opțiune excelentă dacă mergi în Malaezia, Myanmar, Filipine, Cambodgia, Indonezia, Singapore, Thailanda sau Vietnam. Grab a achiziționat operațiunile Uber în întreaga regiune în 2018 și este singura aplicație de rideshare rămasă în regiune.

Careem (Orientul Mijlociu)

Dacă mergi către Orientul Mijlociu, ar trebui să verifici Careem. Este disponibilă în Egipt, Maroc, Kuweit, Pakistan și Arabia Saudită și multe alte țări din lumea musulmană – în total 14 țări.

Ola (India)

Ola este cea mai populară aplicație de rideshare din India, cu aproximativ 60% din cota de piață din țară. Oferă tarife accesibile și este o modalitate convenabilă de a te deplasa într-o țară cunoscută pentru transportul său haotic. Ola oferă o varietate mai mare de opțiuni de transport comparativ cu multe alte aplicații de rideshare. În plus față de mașinile tradiționale, poți comanda motociclete, microcaruri, sedanuri, SUV-uri, mașini de lux și altele.

Didi Chuxing, aka DiDi (China și alte țări)

Dacă mergi în China, Didi Chuxing este aplicația de rideshare pe care vei dori să o folosești, deoarece este disponibilă în peste 400 de orașe din țară. DiDi a preluat operațiunile Uber din China în 2016, ceea ce a ajutat-o să câștige rapid cotă de piață. DiDi este de asemenea disponibilă în Australia, Mexic, Brazilia și Taiwan.

BlaBlaCar (Europa)

Deși nu este o aplicație de rideshare ca celelalte de pe această listă, BlaBlaCar poate fi totuși foarte utilă dacă călătorești în Europa. Este o aplicație de carpooling care conectează șoferii cu locuri libere în mașină cu pasagerii care caută o cursă, așa că este de obicei o opțiune mai bună pentru călătorii mai lungi (între orașe diferite sau chiar țări diferite). BlaBlaCar este disponibilă în întreaga Europă, cu câteva excepții, și și-a extins operațiunile în Mexic, Brazilia și India. Altfel, poți încerca Uber, Bolt, Freenow, Gett, Cabify, Taxi.eu, Via, Lecab, etc.

99 (Brazilia)

99 este o aplicație de rideshare populară în Brazilia. Este cunoscută pentru tarifele sale accesibile și procesul convenabil de rezervare. Aplicația are și o funcție care îți permite să rezervi o cursă de ultim moment fără tarif majorat, ceea ce orice utilizator de Uber știe că este una dintre cele mai enervante "funcții" ale aplicației.

Gett (Israel, Marea Britanie, Rusia)

Gett este o aplicație de rideshare disponibilă în Israel, Regatul Unit și Rusia. În Israel, este aplicația principală cu aproximativ 50% din cota de piață. În Marea Britanie, este disponibilă în Londra și alte orașe importante.

FREE NOW, fost mytaxi (Europa)

FREE NOW (fost mytaxi) este o aplicație de rideshare disponibilă în destul de multe țări din Europa și în peste 100 de orașe în total. FREE NOW oferă, de asemenea, închirieri de scutere și biciclete în plus față de cursele tradiționale de taxiuri.

Bolt, fost Taxify (Europa de Nord și Africa)

Bolt (fost Taxify) este o aplicație de rideshare disponibilă în Estonia, Letonia, Lituania, Nigeria, Africa de Sud, Kenya, Tanzania, Ghana, Uganda, Coasta de Fildeș, Zambia, Zimbabwe și altele. Bolt a fost cunoscută anterior sub numele de Taxify, dar a fost rebranduită în 2019. Este disponibilă și în România și alte țări din Europa.

EasyTaxi (America Latină, Africa, Asia, Orientul Mijlociu)

EasyTaxi este o aplicație de rideshare disponibilă în America Latină, Africa, Asia și Orientul Mijlociu. Este o modalitate convenabilă de a te deplasa și oferă tarife accesibile. EasyTaxi este una dintre cele mai populare aplicații de rideshare din Brazilia.

Reține întotdeauna datele șoferului și ale mașinii cu care mergi și împărtășește detaliile cursei cu cineva de încredere, dacă nu te simți în siguranță. Dacă ți-ai uitat obiecte personale în mașină, contactează șoferul sau centrul de servicii cu clienții al aplicației pentru a le recupera.

