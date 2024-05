80 de lei o porție de miel la tavă, dar turiștii au luat cu asalt Brașovul de Paște. ”Ne pregătim pentru ospăț”

Apoi, s-au înfruptat din mâncăruri tradiționale de Paște, că să vadă cât de pricepuți au fost bucătarii.

20 de grade Celsius au fost sâmbătă în Brașov, cu cer senin. Așa că oamenii au umplut traseele montane.

Bărbat: "Prin natură, am lăsat mașina deoparte. Chiar nu vrem să mai vedem mașină zilele ăstea, cât suntem în perioada concediului”.

Bărbat: "Cred că am mers vreo trei km, cam așa în total. Am făcut puțină mișcare, trebuia chestia asta, acum ne pregătim pentru ziua de mâine, pentru ospăț".

Biciclistă: "Urcăm cu bicicletele până la cabana Postăvarul, bem o cafea, mâncăm o prăjitură".

După o dimineață atât de activă, la prânz, restaurantele s-au umplut. Mai mulți turiști din Dâmbovița sunt pentru al treilea an la rând în vacanță în Poiana Brașov.

Turistă: "Am furat puțin startul și ne-am pregătit pentru masa de mâine, pentru masa de Paște. Am început cu ciorbiță de văcuță și porc și am continuat cu bulz".

”Avem 300 de ouă și nu știm dacă o să ne ajungă”

Turist: "Eu am mâncat o costiță de porculeț".

De duminică, mielul va fi la putere, iar cum lista cu preparate specifice de Paște este lungă, în bucătării se lucrează de ceva vreme.

Radu Cosma, bucătar: "Miel la tavă, pastramă de oaie, drob de miel, drob cu ou de prepeliță. Cu două zile înainte pregătirile le-am început".

Și încă se vopsesc ouă.

Vera Vornicesei: "Avem 300 și nu știu dacă o să ajungă".

Aici, o porție de miel la tavă, cu cartofi țărănești și orez costă în jur de 80 de lei. În ziua de Paște, în restaurantele din Brașov, turiștii sunt așteptați, între altele, și cu berbecuț la proțap sau miel la ceaun.

