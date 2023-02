„Minge de foc” pe cerul Europei. Un asteroid a intrat în atmosfera Pământului | VIDEO

Asteroidul care măsoară aproximativ un metru a luminat cerul, creând un efect de stea căzătoare, fiind văzut cu puțin înainte de ora 03:00 dimineața (05:00, ora României), conform BBC.

Internauții au susprins momentul și au împărtășit imaginile pe rețelele de socializare.

Just saw it and it was magnificent. Came down vertically on time. 2:59. Green like a bright emerald then bright orange really quickly. Absolutely phenomenal view of the #asteroid #sar2667 tonight over the English Channel facing France (footage my own) pic.twitter.com/WjgsNOaKum