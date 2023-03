Un asteroid uriaș de mărimea Big Ben va lovi orbita Pământului în acest weekend. Cât de aproape se află de planeta noastră

Asteroidul gigantic 2023 DZ2, recent descoperit de NASA, se va prăbuși în atmosfera Pământului în acest weekend.

Denumit 2023 DZ2 de către experții NASA, asteroidul gigantic se va aproapia foarte mult de Pământ, în acest weekend, adică la doar 173.004 de kilometri de planetă, fiind de două ori mai aproape decât Luna.

Asteroidul va putea fi observat sâmbătă, 25 martie, în jurul orei 17:20, în Asia de Sud-Est, conform Daily Star.

Corpul ceresc a fost observat pentru prima dată luna trecută, pe 27 februarie, de către experții din cadrul proiectului European Near Earth Asteroids Research.

Asteroidul a fost văzut pentru prima dată de la o bază din La Palma, o insulă din Oceanul Atlantic, la o distanță de aproximativ 9,9 milioane de kilometri de Pământ.

A newly discovered #asteroid named 2023 DZ2 will safely pass by Earth on Saturday at 100K+ miles away. ????

While close approaches are a regular occurrence, one by an asteroid of this size (140-310 ft) happens only about once per decade, providing a unique opportunity for science.