NASA anunță anul în care sunt șanse ca un asteroid să lovească Terra. Este de mărimea unei piscine olimpice | FOTO

Asteroidul recent descoperit de NASA a fost numit 2023 DW. Oamenii de știință susțin că roca va lovi planeta în anul 2046.

Conform NASA, traiectoria actuală a asteroidului arată că roca va intra în coliziune cu Pământul peste 23 de ani.

Oamenii de știință nu au reușit încă să determine unde pe Terra va ateriza asteroidul și nici nu au reușit să estimeze pagubele pe care le-ar putea provoca.

„Am urmărit un nou asteroid numit 2023 DW, care are o șansă foarte mică de a lovi Pământul în 2046. De multe ori, atunci când sunt descoperite noi obiecte, este nevoie de câteva săptămâni de date pentru a reduce incertitudinile și a prezice în mod adecvat orbitele lor cu ani în viitor”, este mesajul transim pe pagina de Twitter a NASA.

We've been tracking a new asteroid named 2023 DW that has a very small chance of impacting Earth in 2046. Often when new objects are first discovered, it takes several weeks of data to reduce the uncertainties and adequately predict their orbits years into the future. (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP