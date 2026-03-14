Rezultatele unui studiu de referinţă sugerează că două teste simple, folosite frecvent în evaluarea clinică a persoanelor vârstnice, pot oferi indicii despre riscul de deces în următorii ani.

Un studiu realizat de cercetători de la Universitatea din Buffalo, Statele Unite, şi publicat în revista JAMA Network Open, indică faptul că forţa musculară este asociată cu o reducere semnificativă a riscului de mortalitate la femeile cu vârste peste 60 de ani.

Cercetarea a urmărit peste 5.000 de femei cu vârste cuprinse între 63 și 99 de ani. Participantele au fost monitorizate timp de opt ani pentru a analiza relația dintre forța musculară și supraviețuire.

Cercetătorii au evaluat două măsurători ale forței musculare. Prima a fost legată de forța de prindere a mâinii, determinată prin testul de strângere a mâinii (handgrip). A doua a constat în testul ridicării de pe scaun, în care persoana trebuie să se ridice de cinci ori consecutiv de pe un scaun cât mai repede posibil, fără să-și folosească mâinile.

Forța de prindere a mâinii și ridicarea de pe scaun, indicatori ai sănătății

Rezultatele au arătat că femeile cu o forță mai mare de prindere a mâinii și cu timpi mai rapizi la testul ridicării de pe scaun au avut un risc semnificativ mai mic de deces pe durata perioadei de urmărire.

Analiza statistică a indicat că fiecare creștere cu 7 kilograme a forței de prindere a mâinii a fost asociată, în medie, cu o reducere cu 12% a mortalității.

Performanța la testul ridicării de pe scaun a fost, de asemenea, corelată cu supraviețuirea: o îmbunătățire a timpului de execuție cu intervale de 6 secunde a fost asociată cu o scădere de aproximativ 4% a riscului de deces.

Rezultatele s-au menținut chiar și după ajustarea altor factori

Legătura dintre forța musculară și mortalitate s-a menținut chiar și după ce cercetătorii au luat în calcul nivelul de activitate fizică al participantelor și durata perioadelor de sedentarism. Aceste informații au fost obținute cu ajutorul accelerometrelor, dispozitive care măsoară mișcarea corporală.

Analiza a inclus și ajustări pentru viteza de mers, considerată un indicator al condiției cardiovasculare, precum și pentru nivelul proteinei C reactive, un marker sanguin al inflamației asociat cu deteriorarea funcției musculare și cu mortalitatea prematură.

Chiar și după includerea acestor factori, forța musculară a rămas un predictor important al supraviețuirii.

Potrivit autorului principal al studiului, Michael LaMonte, profesor de epidemiologie și sănătate a mediului la School of Public Health and Health Professions din cadrul University at Buffalo, aceasta este cea mai amplă cercetare realizată până acum care analizează legătura dintre forța musculară și longevitate la femeile peste 60 de ani.

Dimensiunea corporală nu explică diferențele observate

Autorii au evaluat și rolul dimensiunii corporale în această situație. Rezultatele au arătat că diferențele de greutate sau compoziție corporală nu explică asocierea observată. Chiar și atunci când măsurătorile pentru forța musculară au fost raportate la greutatea corporală sau la masa corporală fără grăsime, asocierea cu o mortalitate mai scăzută a rămas semnificativă.

Un alt rezultat important al studiului este faptul că beneficiile forței musculare au fost observate chiar și la femeile care nu atingeau nivelul recomandat de activitate fizică pentru adulți, stabilit la cel puțin 150 de minute de activitate aerobă de intensitate moderată pe săptămână.

Potrivit cercetătorilor, aceste date susțin includerea menținerii forței musculare în mesajele de sănătate publică privind activitatea fizică la vârste înaintate.

Autorii subliniază că populația feminină de peste 80 de ani reprezintă grupul de vârstă cu cea mai rapidă creștere în Statele Unite, ceea ce face ca monitorizarea și menținerea forței musculare să devină tot mai importante pentru sănătatea publică în deceniile următoare.

Exerciții simple pot ajuta la creșterea forței musculare

Creșterea forței musculare poate fi realizată prin mai multe tipuri de exerciții, inclusiv antrenamente cu greutăți libere, gantere, aparate de fitness sau exerciții cu greutatea corpului.

Exemplele menționate includ flotări adaptate pentru niveluri diferite de efort, exerciții de împingere la perete sau îndoiri ale genunchilor.

Autorii studiului menționează că exercițiile pentru întărirea musculaturii nu necesită neapărat acces la o sală de sport.

Chiar și obiecte obișnuite din gospodărie, precum conserve sau cărți folosite ca rezistență, pot oferi un stimul suficient pentru mușchii scheletici atunci când alte opțiuni nu sunt disponibile.

Pentru persoanele vârstnice, cercetătorii recomandă însă prudență înainte de începerea unui program de exerciții pentru creșterea forței musculare, mai ales în cazul celor care au dureri, probleme de echilibru sau boli cronice.

Consultarea unui medic sau a unui specialist în recuperare medicală poate ajuta la alegerea exercițiilor potrivite și la prevenirea accidentărilor.