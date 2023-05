Primul simulator European de reactoare modulare, inaugurat la Bucureşti. Șansele României să devină lider în energie nucleară

Așa explică Ann Ganzer - un oficial american al departamentului de stat - demararea celui mai ambițios proiect menit să asigure, când va deveni funcțional, independența energetică a țării noastre.

Cosmin Stan a stat de vorbă cu Ann Ganzer, care i-a explicat de ce România are șansa să devină lider regional în domeniu, după ce la noi tocmai a fost inaugurat și primul simulator al camerei de comandă al unui mini-reactor modular.

Cosmin Stan: De ce a fost aleasă România pentru acest simulator E2? Care este semnificația acestei alegeri?

Ann Ganzer: Cinstit vorbind, România s-a ales singură! România e lider în zonă și a fost interesată să găzduiască aici primul reactor nuclear modular de mici dimensiuni din Europa și a fost foarte dornică să aducă aici această tehnologie și, pentru că este înaintea tuturor celorlalți, a fost o alegere firească pentru instalarea aici a unui centru E2 de control al energiei. O parte importantă în expansiunea aceasta din domeniul nuclear este nevoia de oameni pregătiți care să se ocupe de aceste noi centrale. Vom avea nevoie de ingineri nucleari și tehnicieni și chiar și sudori și așa mai departe. Și, cum România are deja un avans în acest domeniu și își dorește să instaleze aici o primă centrală cu mini reactoare nucleare, bineînțeles că era firesc ca aici să instalăm un prim centru de pregătire.

Cosmin Stan: Cum va ajuta acest simulator viitorul proiect de la Doicești?

Ann Ganzer: Cum spuneam, pregătirea forței de muncă. Vrem ca românii să fie cei care vor opera centralele nucleare românești, iar acest simulator le va da studenților de la Politehnică posibilitatea de a experimenta la prima mână cum e să operezi reactoarele nucleare din camera de comandă. Deci ei vor avea această experiență așa că, atunci când vor absolvi facultatea și vor termina de construit și centrala de la Doicești, această experiență din simulator le va fi de mare folos.

Cosmin Stan: Ne puteți explica puțin care ar fi beneficiile acestei centrale cu mini reactoare nucleare din Doicești? Ce va câștiga România?

Ann Ganzer: Subiectul principal aici este energia curată. Toată lumea este interesată de regenerabile, inclusiv Statele Unite. Și noi iubim vântul, soarele și energia produsă de hidrocentrale, bineînțeles, dar sunt momente când soarele nu strălucește, vântul nu bate și ai nevoie de o bază, o sursă constantă de energie și astfel energia nucleară poate umple golurile care apar odată cu închiderea termocentralelor vechi pe cărbune, pe măsură ce facem tranziția de la aceste centrale producătoare de dioxid de carbon. Deci energia nucleară este energie curată, așa cum România știe deja de la Cernavodă, dar ce aducem cu aceste reactoare nucleare de mici dimensiuni este o amprentă mai mică, tehnologie mai sigură pentru că am învățat toate lecțiile trecutului, așa că există tot felul de sisteme de siguranță. De pildă, dacă reactorul detectează o problemă se oprește singur, nu mai e nevoie de o persoană care să intervină să-l oprească. Astfel, obții energie curată, acel flux constant în rețea, dar și mai multe locuri de muncă locale. Viitorul va avea nevoie de multă energie pentru că fabricile inteligente ale viitorului vor consuma multă energie, casele și școlile vor avea nevoie de energie, avem și revoluția mașinilor electrice și chiar am văzut și în România multe conectate la prize, deci și voi le adoptați rapid. Dar ne-am dat seama că, dacă toată lumea va ajunge acasă și își va băga mașinile la încărcat, asta înseamnă o secătuire a rețelei electrice, așa că vei avea nevoie de mai multă energie și tocmai asta îți oferă minireactoarele: energie curată, scalabilă, deci poți produce doar cât ai nevoie și cu o amprentă mai mică, ceea ce înseamnă că le poți instala unde ai nevoie. La Doicești va fi doar prima asemenea centrală.

Cosmin Stan: În final, m-aș întoarce la prima întrebare: de ce reactoare nucleare mici în România? De ce nu în Polonia sau Ungaria?

Ann Ganzer: România are experiență în producția de energie nucleară, aveți un istoric bogat în care ați dovedit asta. Polonia nu are, ei nu au nicio centrală nucleară în acest moment. Dar România are centrala de la Cernavodă. România a căutat mini-reactoarele modulare nucleare, România a venit la noi și ne-a zis că ne vrea parteneri în acest domeniu. Avem relații foarte puternice, suntem parteneri foarte buni, așa că am acceptat. Era o ocazie uriașă și în plus nu cred că există un loc mai ospitalier ca România!

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 14-05-2023 09:01