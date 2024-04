O casă din Florida a fost lovită de un obiect căzut din spațiu, găurind acoperișul. NASA face verificări. VIDEO

”NASA a recuperat un obiect în cooperare cu proprietarul”, a declarat marţi AFP un purtător de cuvânt al Agenţiei spaţiale americane.

Acesta urmează să fie ”analizat la Centrul Spaţial Kennedy, în Florida, cât mai rapid posibil, în vederea stabilirii originii acestuia”.

Yes Friday March 8th, 2024 at 2:34pm Here’s a clip from the sound of it crashing into my roof with a timestamp https://t.co/liP0cPQsTt

Obiectul, care cântăreşte mai puţin de un kilogram, a îngăurit acoperişul casei unui locuitor din oraşul Naples, în Florida, la 3 martie, potrivit unor mărturii culese de publicaţia Ars Technica.

Hello. Looks like one of those pieces missed Ft Myers and landed in my house in Naples.

Tore through the roof and went thru 2 floors. Almost his my son.

Can you please assist with getting NASA to connect with me? I’ve left messages and emails without a response. pic.twitter.com/Yi29f3EwyV