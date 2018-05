NASA a lansat o sondă care va explora planeta Marte. VIDEO

Lansarea sondei InSight (Interior Exploration using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport) a avut loc la ora 4:05 a.m, de la baza Vandenberg din California, deţinută de US Air Force.

Iniţial, această lansare ar fi trebuit să aibă loc în 2016, însă detectarea - cu câteva luni înainte - a unor scurgeri la nivelul unuia dintre instrumentele aflate la bordul sondei a determinat amânarea acestei misiuni până în 2018.

Ferestrele favorabile de lansare către planeta Marte se prezintă o dată la doi ani.

LIFTOFF! Humanity’s next mission to Mars has left the pad! @NASAInSight heads into space for a ~6 month journey to Mars where it will take the planet’s vital signs and help us understand how rocky planets formed. Watch: https://t.co/SA1B0Dglms pic.twitter.com/wBqFc47L5p