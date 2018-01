Misterul pergamentelor din Marea Moartă, vechi de 2000 de ani, a fost elucidat

Secretul pergamentelor din Marea Moartă a fost mereu un subiect care a produs intrigă şi confuzie printre cercetători. Totuşi, în cele din urmă, aceştia au reuşit să elucideze misterul celor două pergamente, relatează The Sun

Acestea sunt alcătuite din 900 de bucăţi, care au fost descoperite într-o peşteră, în 1947, aflat pe situl arheologic Qumran din Israel.

60 de fragmente au fost puse cap la cap în decursul anului trecut, dezvăluind, astfel, numele unui festival care marca trecerea la alt anotimp. Se pare că aceste pergamente ar fi fost scrise de o sectă evreiască numită esenienii.

Oamenii de ştiinţă au precizat că esenienii foloseau pergamentele pentru a celebra ocaziile speciale din cursul anului care conţinea 364 de zile. Printe aceste festivaluri se aflau cele ale graului, vinului şi uleiului.

Un alt festival descoperit era numit Tefukaf, care era sărbătorit de 4 ori pe ani, pentru a celebra tranziţia între anotimpuri.



