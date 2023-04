Descoperire uimitoare a cercetătorilor. Focile-elefant dorm în timp ce plutesc în derivă la sute de metri sub apă

Focile cad într-un somn în timpul scufundărilor adânci de până la 377 de metri, pentru a evita prădătorii.

Ele se învârt în spirală în jos, timp de aproximativ 10 minute, la un moment dat, în timpul scufundărilor de jumătate de oră, iar uneori trag și un pui de somn pe fundul mării, potrivit noilor descoperiri publicate în Science și citate de Insider.

Este pentru prima dată când oamenii de știință au studiat undele cerebrale și au înregistrat obiceiurile de somn ale unui mamifer marin sălbatic aflat în libertate, potrivit Universității din California, Santa Cruz.

Studiul a examinat natura crucială a somnului pentru mamifere și a subliniat că mamiferele marine "se confruntă cu condiții deosebit de dificile pentru somn atunci când se află pe mare".

"De ani de zile, una dintre întrebările centrale despre elefantul de mare a fost cea legată de somn", a declarat Daniel Costa, directorul Institutului de Științe Marine din cadrul UCSC.

Laboratorul a folosit etichete pentru a urmări mișcările elefanților de mare, foci, din rezervația Año Nuevo, atunci când animalele pleacă spre Oceanul Pacific timp de luni întregi.

"Înregistrările din scufundări arată că aceste mamifere se scufundă în mod constant, așa că ne-am gândit că trebuie să doarmă în timpul a ceea ce noi numim scufundări în derivă, când se opresc din înot și se scufundă încet, dar nu știam cu adevărat", a continuat Costa.

