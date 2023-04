A fost descoperit un obiect bizar, de milioane de ori mai luminos decât soarele. Astronomii sunt bulversați, nu înțeleg

Astronomii numesc ULX aceste surse ultraluminoase de raze X care „încalcă legea fizicii” și care emană de 10 milioane de ori mai multă energie decât soarele, relatează Live Science.

Această cantitate de energie încalcă o legea cunoscută sub numele de limită Eddington, care determină cât de strălucitor poate fi ceva de o anumită dimensiune. Dacă ceva depășește limita Eddington, oamenii de știință se așteaptă ca aceasta să se pulverizeze.

Bizarre object 10 million times brighter than the sun defies physics, NASA says https://t.co/jRFyIwsUJL pic.twitter.com/U4YOvmLsze