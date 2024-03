Creatura marină misterioasă descoperită în apele britanice. Oamenii de știință au rămas surpinși de această specie | FOTO

Oamenii de știință de la Centre for Environmental Fisheries and Aquaculture Science au descoperit o nouă specie de creatură marină.

Până acum se credea că există doar două specii de melci de mare din genul pleurobranchidelor - niciuna dintre ele nu fusese văzută până acum în apele britanice.

Însă oamenii de știință de la CEFAS, care studiază apele din sud-vestul Angliei, au rămas surpinși când și-au dat seama că au descoperit o a treia specie.

Specia a fost numită Pleurobranchaea britannica și a fost găsită în timpul expedițiilor efectuate în 2018 și 2019 în vestul Canalului Mânecii și în Marea Celtică de către CEFAS și Instituto Espanol de Oceanografía.

Au fost descoperite 14 exemplare din noua specie, care măsoară între doi și cinci centimetri. Este un tip de melc de mare cu branhii.

Această specie de melc este mai frecvent întâlnită în apele mai calde din Marea Mediterană. Oamenii de știință cred că aceasta s-ar fi mutat atât de departe în nord din cauza efectelor continue ale schimbărilor climatice.

