Cristian Ghinea: În Comisia de apărare din Senat s-a afirmat că ”Rusia a testat dacă România are baza legală să intervină”

Conform sursei citate, obiectele străine, ruseşti, s-au deplasat până la cincizeci de kilometri în teritoriul naţional, iar reprezentantul MApN a spus comisiei parlamentare că Rusia a testat dacă România are procedură, dacă are baza legală să intervină.

”Nu avem baza legală pentru că armata română să intervină împotriva unor asemenea forţe hibrid. Deci asta este starea legală pe care trebuie să o remediem prin această lege la care suveraniştii s-au opus toţi, în bloc, cu fel de fel de pretexte că ar trage armata asupra populaţiei, că ar interveni armata asupra traficului de droguri, ceea ce nu e adevărat”, a spus Cristian Ghinea, la Parlament, după şedinţa comisiei de apărare, potrivit News.ro.

În prezent, în Senat se află în dezbatere două proiecte de lege care privesc controlul spaţiului aerian şi intervenţiile pe timp de pace pe teritoriul ţării noastre - după ce au fost adoptate de Camera Deputaților.

Ghinea a precizat că legea privind controlul spațiului aerian vine să ofere bază legală pentru ca armata românească să poată interveni în acest gen de agresiune.

”Baza legală actuală este din 2001. A fost dată de România după atacurile din 11 septembrie din America. Nu se inventaseră dronele pe vremea aia. Deci este aiuritor că în 2025 nu avem bază legală nici pentru a dobărâ drone, nici pentru a interveni în cazul unor omuleţi verzi care apar să ne agreseze în România şi să modifice ordinea Constituţională. Abia acum clasa politică veche face ordine la această chestiune şi suveraniştii se opun”, a subliniat senatorul USR.

Cristian Ghinea a mai declarat că a aflat că ”au fost câteva zeci de cazuri în care obiecte străine, ruseşti”, au intrat pe teritoriul României.

”Nu e vorba doar de obiecte care pică lângă graniţa din greşeală, vorbim de cazuri, nu vreau să vă dau nume, s-au spus acolo în comisie, a fost o discuţie confidenţială, cazuri în care s-au deplasat zeci de kilometri, până la cincizeci de kilometri în teritoriul naţional. Am întrebat pe domnul general dacă vorbim de o greşeală sau vorbim de o testare şi a răspuns foarte clar, a fost o testare de procedură. Deci Rusia a testat dacă România are procedură, are baza legală să intervină. (..) În acest moment, ruşii ne-au testat procedura şi nu avem procedură, nu avem bază legală să intervenim”, a completat el.

În Camera Deputaților, proiectele au trecut cu ajutorul celor din USR, care, chiar dacă sunt în opoziție, au fost de partea puterii.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: