"Bestia nebună", mamiferul ce ar fi trăit pe Pământ în vremea dinozaurilor

O fosilă veche de 66 de milioane de ani a fost prezentată în jurnalul Nature, într-un studiu realizat de cercetătorul David Krause, din cadrul Muzeului de Știință și Istorie naturală din Denver, transmite LiveScience.

Potrivit studiului, animalul, denumit "Adalatherium hui", era asemănător unui bursuc și cântărea aproximativ 3 kilograme.

A bizarre 66-million-old mammal was discovered in Madagascar by a team of researchers led by Dr. David Krause, senior curator of vertebrate paleontology at DMNS. The discovery, called Adalatherium, was announced today in the journal Nature. https://t.co/tIO7BmtGVQ pic.twitter.com/lj6WJGwxz2