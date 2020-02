Descoperire înfiorătoare. Creatură, găsită pe plajă de un grup de turiști

În urma apariției misterioase, localnicii au susținut că această creatură ar putea proveni din apele adânci ale Oceanului Pacific, dat fiind faptul că la asemenea adâncimi este întuneric și nu au nevoie de ochi, scrie The Sun.

Potrivit autorităților, descoperirea a fost făcută de un grup de turiști care se plimbau pe plajă. Inițial, ei au crezut că este un delfin mort, însă au rămas îngroziți de creatură, după ce s-au apropiat.

Weird dolphin-like creature with no eyes or fins washes up in Mexico https://t.co/p5xzhEQI0T