Avertismentul medicilor. Unele victime ar putea să nu se recupereze niciodată

Efectele pe termen lung ale infecției cu Covid-19 ar putea fi mult mai grave decât s-a crezut inițial, potrivit unor studii efectuate de medici din nordul Italiei.

Psihoză, insomnii, boli renale, infecții ale coloanei vertebrale, accidente vasculare cerebrale, oboseală cronică și probleme de mobilitate sunt identificate la foștii pacienți cu coronavirus din Lombardia, regiunea cea mai afectată din țară, potrivit news.sky.com.

Medicii avertizează că unele victime ar putea să nu se recupereze niciodată de boală și că toate grupele de vârstă sunt vulnerabile.

Virusul este o infecție sistemică care afectează toate organele corpului, nefiind doar o boală respiratorie, cum se considera inițial, mai spus experții.

Unor persoane le-ar putea fi afectată capacitatea de a lucra, de a se concentra și de a efectua exerciții fizice.

Medicii avertizează că persoanele care nu se consideră ca făcând parte dintr-un grup vulnerabil și nu sunt preocupați de posibila infectare cu acest virus și-ar putea pune viața în pericol. De asemenea, tot ei mai adaugă că nevoia de distanțare socială, de spălare a mâinilor și de purtare a măștilor este la fel de importantă ca și până acum.

Aceste avertizări au avut loc pe fondul preocupărilor tot mai mari ale specialiștilor, potrivit cărora ar putea avea loc un al doilea val al pandemiei. Doctorii din două spitale au raportat o serie de cazuri noi de persoane cu probleme respiratorii grave.

„La început am crezut că este o gripă, apoi am crezut că este o gripă cu pneumonie, dar ulterior am descoperit că este o boală sistemică. Acum observăm și alte manifestări acute de insuficiență renală care necesită dializă sau accidente vasculare cerebrale, apoi infarct miocardic acut, deci o mulțime de complicații ale virusului. De asemenea, există o proporție semnificativă a populației cu leziuni cronice cauzate de virus”, a declarat un expert.

Specialiștii au identificat și complicații neurologice grave cauzate de Covid-19, incluzând delirul, inflamația creierului și accidentul vascular cerebral la zeci de persoane cu vârste cuprinse între 16 și 85 de ani.